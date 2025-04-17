Андрей Матюха поддержал "Охматдет": Thompson — новый стандарт хирургии для детей

В "Охматдете" установлен полный комплект инновационной хирургической системы Thompson. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке Фонда Андрея Матюхи в сотрудничестве с фондом Good Donations.

Андрей Матюха: "Спасать жизни — наше общее дело"

Система Thompson позволяет выполнять сверхточные вмешательства даже у самых маленьких пациентов. Она широко используется в различных областях медицины, в том числе в онко- и нейрохирургии.

Преимущества системы:

надёжная фиксация и обзор;

освобождение рук врача;

экономия времени операции;

меньший уровень давления на детские ткани;

комфорт для хирургов при сложных вмешательствах.

Сумма закупки — более 2 миллионов гривен. Но каждая спасённая жизнь — бесценна.

"Мы решили помочь именно с этой системой, потому что она реально меняет качество медицинских услуг. Это важно для всей страны", — отметил Андрей Матюха.

Фонд Андрея Матюхи: забота о детском здоровье

Фонд на протяжении многих лет поддерживает социальные и медицинские инициативы. Основное внимание уделяется медицинским учреждениям, работающим с детьми, и закупке оборудования, которое повышает шансы на выздоровление.

Совместно с Good Donations фонд обеспечил врачей полноценной системой Thompson, которая станет основой качественных хирургических вмешательств.

В отделении ежегодно проводится более 300 неотложных операций. Теперь — с лучшим оборудованием.