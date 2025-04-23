Фонд Андрія Матюхи став партнером проєкту ORIGAMI for UKRAINE в Києві

Інсталяцію розмістили на фасаді Музею історії міста Києва

У Києві 9 квітня відкрили мистецьку інсталяцію ORIGAMI for UKRAINE — символічну композицію з 5000 птахів, виготовлених із металізованого паперу. Її розмістили на фасаді Музею історії міста Києва. Інсталяція покликана не лише привернути увагу до теми підтримки України, а й допомогти зібрати кошти на медичне обладнання для міського центру відновного лікування.

Автор інсталяції — бельгійський дизайнер Шарль Кайсін, який відомий завдяки проєктам для Hermès, Rolls-Royce, Cartier та інших світових брендів.

Проєкт, що поєднує мистецтво і благодійність

Інсталяція вперше була презентована в Брюсселі — саме там вона зібрала понад 50 тисяч євро на допомогу пораненим українським військовим. Київ став наступним етапом ініціативи: проєкт реалізується за підтримки дипломатичних представництв, міських адміністрацій, волонтерських організацій та культурних інституцій. У створенні інсталяції взяли участь також діти з Київського палацу молоді.

"Навіть проста паперова фігурка може стати символом єдності. Саме тому Фонд Андрія Матюхи підтримав ORIGAMI for UKRAINE", — наголосили в організації.

Андрій Валерійович Матюха про роль культури в підтримці суспільства

На думку засновника фонду Андрія Валерійовича Матюхи, такі символічні ініціативи мають не менше значення, ніж матеріальна допомога:

"Культура — це спосіб об’єднати людей. ORIGAMI for UKRAINE показує, що підтримка може бути щирою, навіть коли вона не фінансова. Ми вважаємо важливим долучатися до таких проєктів".

Інсталяцію залишать на фасаді музею на три місяці. Вона є частиною довготривалого партнерства між Києвом і Брюсселем, які з 2023 року реалізують спільні гуманітарні ініціативи.

Фонд також підтримує лікарні та медичні проєкти

У межах попередніх ініціатив Фонд Андрія Матюхи допоміг лікарні "Охматдит", передавши сучасну хірургічну систему Thompson. Завдяки їй медики можуть проводити складні операції з більшою точністю, що особливо важливо у дитячій хірургії.