3 года KRAKO: новая коллекция оживает благодаря искусственному интеллекту

Бренд показал, что мода для детей может быть динамичной, современной и технологичной

Бренду детской одежды KRAKO исполняется 3 года, и свою новую коллекцию весна-лето 2025 года команда решила представить по-особому – с помощью AI-технологий.

Впервые в Украине детская одежда демонстрируется не через традиционную фотосессию, а через искусственно сгенерированное видео, в котором малыш уверенно шагает по подиуму, посреди большого города, совершает необычные сказочные движения.

Это новый визуальный стиль, в котором ребенок в одежде KRAKO оказывается в разных ситуациях взрослой жизни. Каждый образ коллекции показан в движении, будто ребенок – главная звезда модного шоу на подиуме или на улицах будущего.

"Три года назад мы мечтали создавать честную, красивую и удобную детскую одежду. Сегодня мы празднуем день рождения KRAKO смело — с AI-презентацией, сочетающей технологии, стиль и настроение. Этот формат — о движении, об амбициях, о будущем", — делится соучредитель бренда Марина Колесникова.

"Мы очень хотели показать нашим клиентам, какие мы трендовые и как хорошо мы можем презентовать нашу одежду в удачном сочетании классических фотосессий и возможностей искусственного интеллекта. Как можно передать эмоцию и удобство наших новинок глазами на грани чего-то сказочного. И я очень надеюсь, что нам это удалось", — говорит Ирина Краснокутская, соучредитель бренда.

В KRAKO отмечают, что выбор искусственного интеллекта как инструмента для презентации – это не только способ выделиться, но и желание мыслить шире: мода для детей может быть такой же динамичной, современной и технологичной, как мир, в котором они растут.