"Это кожа убийцы, Белла". Украинцы наклепали смешных мемов о новой роли Паттинсона
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40-летний актер получил новую роль в известной франшизе
Известный актер Роберт Паттинсон в который раз стал мемом, ведь его утвердили на роль Джеймса Бонда. Украинцы уже успели наклепать смешные мемы относительно его самой известной роли Эдварда в "Сумерках".
"Телеграф" собрал самые смешные шутки. Заметим, что новую роль уже официально подтвердили представители франшизы.
"Джеймс Бонд — один из самых легендарных персонажей в истории кино. Получить возможность сыграть агента 007 — это честь всей моей жизни", — заявил Паттинсон.
Впрочем, в сети уже оценили эту роль и создали немало мемов. Подавляющее большинство касается именно "Сумерки" и цитат Эдварда. В шутках вспоминали и Беллу, и даже оборотня Джейкоба. Самыми популярными крылатыми фразами для мемов стали: "Это кожа убийцы, Белла", "Бонд полюбил овечку", "Как давно ты 007".
Самые остроумные мемы о Паттинсоне в роли Бонда:
- Бонд полюбил овечку. Какая глупая овечка. А Бонд попросту 007.
- Это пистолет убийцы, Белла ….
– Ты какой агент?
– Я агент 007!
– И как давно ты 007?
- Чего не сделаешь, уже и Бэтмен, и Джеймс Бонд, но все равно каждый год смотрят 4 фильма, где ты вампир.
- Это кожа убийцы!
- Эдик, когда стал новым Джеймсом Бондом:
- На повышение пошел. Это вам не цуциков по кустам гонять.
- Это кожа агента британской разведки, Белла.
- Когда узнал, что станешь Джеймсом Бондом.
- Теперь она понятия не имеет, кто он.
- На следующий день, когда дали аванс за Бонда.
- Мы давно знали, что это кожа убийцы.
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