40-летний актер получил новую роль в известной франшизе

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Известный актер Роберт Паттинсон в который раз стал мемом, ведь его утвердили на роль Джеймса Бонда. Украинцы уже успели наклепать смешные мемы относительно его самой известной роли Эдварда в "Сумерках".

"Телеграф" собрал самые смешные шутки. Заметим, что новую роль уже официально подтвердили представители франшизы.

"Джеймс Бонд — один из самых легендарных персонажей в истории кино. Получить возможность сыграть агента 007 — это честь всей моей жизни", — заявил Паттинсон.

Впрочем, в сети уже оценили эту роль и создали немало мемов. Подавляющее большинство касается именно "Сумерки" и цитат Эдварда. В шутках вспоминали и Беллу, и даже оборотня Джейкоба. Самыми популярными крылатыми фразами для мемов стали: "Это кожа убийцы, Белла", "Бонд полюбил овечку", "Как давно ты 007".

Самые остроумные мемы о Паттинсоне в роли Бонда:

Бонд полюбил овечку. Какая глупая овечка. А Бонд попросту 007.

Это пистолет убийцы, Белла ….

– Ты какой агент?

– Я агент 007!

– И как давно ты 007?

Чего не сделаешь, уже и Бэтмен, и Джеймс Бонд, но все равно каждый год смотрят 4 фильма, где ты вампир.

Это кожа убийцы!

Эдик, когда стал новым Джеймсом Бондом:

На повышение пошел. Это вам не цуциков по кустам гонять.

Это кожа агента британской разведки, Белла.

Когда узнал, что станешь Джеймсом Бондом.

Теперь она понятия не имеет, кто он.

На следующий день, когда дали аванс за Бонда.

Мы давно знали, что это кожа убийцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы создали кучу смешных мемов об отключении света.