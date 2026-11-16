Путин может получить козырь против Украины: какая главная опасность от его встречи с Трампом и Си

Лидеры США, Китая и России соберутся 19 ноября в Шэньчжэне

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Предстоящая трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и главы Кремля Владимира Путина может нести в себе некоторые опасности для Украины. Главной из них может стать то, что РФ может обменять помощь США в вопросе урегулирования конфликта с Ираном на то, что Вашингтон ослабит поддержку Украины.

Об этом бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в видео на своем YouTube-канале. В то же время, он сомневается, что трехсторонний разговор завершится конкретными договоренностями при участии Китая.

Почему отсутствие Украины в повестке дня – позитивный сигнал

Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что Си Цзиньпин проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным 19 ноября в Шэньчжэне. По словам экс-дипломата, заявленные темы переговоров – контроль над ядерным оружием и Иран.

Однако Кулеба положительно оценивает то, что Украина не прозвучала среди тем трехстороннего саммита. По его мнению, обсуждение ее будущего без украинских представителей в таком составе не отвечало бы интересам Киева, поскольку среди участников нет стороны, которая отстаивала бы украинскую позицию.

"Иметь Украину официально в повестке дня трехсторонней встречи – это был бы плохой дипломатический сигнал", – сказал Кулеба.

Он добавил, что поддержал бы обсуждение войны в Украине на отдельной встрече Трампа с Си Цзиньпином. Более выгодным для Украины вариантом Кулеба называет обращение американского президента к китайскому лидеру с призывом помочь достичь результата в урегулировании.

Как иранский вопрос способен связать руки Вашингтона

По оценке Кулебы, Трамп не хочет возобновлять активные боевые действия против Ирана и ищет способ урегулировать ситуацию. Китай имеет рычаги влияния на Тегеран, а Россия – возможности его убеждать. Именно поэтому их участие представляет интерес для США.

Дипломат проводит параллель с переговорами администрации Барака Обамы по иранской ядерной программе. По его словам, в 2014 году потребность Вашингтона в российском содействии стала одним из факторов сдержанной реакции США на агрессию России против Украины. Москва использовала эту зависимость как рычаг давления.

Теперь, предостерегает Кулеба, подобная привязка способна возникнуть снова, если российская сторона предложит Трампу привлекательный способ решения иранского вопроса.

Кулеба проводит параллель с зависимостью администрации Обамы от российской помощи в переговорах по Ирану Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Это потенциально может нести риск для Украины, потому что это может вызвать еще большую чувствительность американцев к российским просьбам, если они увидят, что россияне могут помочь с Ираном", – пояснил Кулеба.

Что получит Путин и к чему стремится Китай

Экс-министр считает, что Пекин заинтересован в стабилизации ситуации вокруг Ирана, поскольку покупает иранскую нефть и нуждается в стабильном глобальном энергетическом рынке. В то же время, по его оценке, Си Цзиньпин не имеет неотложного интереса в прекращении российско-украинской войны, а помощь Вашингтону будет связывать с американскими уступками Китаю.

Именно поэтому дипломат не ожидает от трехстороннего саммита конкретных соглашений с участием Пекина. Он отмечает: согласие китайского руководства провести разговор не равно готовности брать на себя обязательства.

Самый очевидный выигрыш от встречи, по мнению Кулебы, получит Путин. Даже без результативных переговоров общая фотография с лидерами США и Китая будет работать на повышение его международного статуса.

"Даже если они просто ни о чем не будут говорить, а просто сядут втроем за стол и будет сделана фотография, что Путин сидит третьим среди двух самых могущественных стран мира — это сразу поднимает его до их уровня", — резюмировал Кулеба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие причины нападения на Украину называла Россия во время переговоров в Абу-Даби.