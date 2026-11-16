Лукашенко устроил внезапную проверку у границы Украины: есть ли угроза

Что происходит в Беларуси и чего ждать Украине

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В понедельник, 16 ноября, глава Беларуси Александр Лукашенко поручил внезапно проверить боеготовность пограничников. В полную боевую готовность привели маневренные группы пограничной службы, в частности на Брестском и Гомельском направлениях.

"Телеграф" разбирался, что может означать решение Лукашенко для Украины, свидетельствует ли оно о подготовке к наступлению и что эксперты думают о подобных проверках. К слову, это уже третья.

Что происходит в Беларуси

Проверка охватила подразделения Государственного пограничного комитета Беларуси. Госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович сообщил государственному агентству БелТА, что в полную боевую готовность привели маневренные группы во всех пограничных соединениях и отрядах. По его словам, проверка предусмотрена планом на 2026 год.

БелТА сообщило о проверках в Брестской и Гомельской пограничных группах и Лидском пограничном отряде. Пограничники отрабатывают действия по тревоге, марши и реагирование на условные атаки. Формулировка о "высшей степени боевой готовности" в сообщениях о ходе проверки относилась, в частности, к маневренному подразделению Брестской группы.

Что это может означать для Украины

Самое простое объяснение следует из программы проверки: Минск выясняет, как быстро мобильные группы могут собраться по тревоге, выдвинуться в заданный район и действовать слаженно.

Публичное объявление о полной боевой готовности может также быть сигналом для Киева. Даже краткая проверка заставляет Украину внимательнее следить за северным направлением.

Проверка должна оценить скорость и слаженность действий мобильных групп Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

В феврале 2022 года Россия использовала территорию Беларуси для полномасштабного вторжения, а в мае 2026-го Владимир Зеленский предупреждал, что Москва пытается глубже втянуть Минск в войну против Украины. В то же время в сообщениях от 16 ноября говорится о проверке пограничников. Сведений о формировании ударной группировки в связи с этой проверкой в открытых источниках нет.

Когда Беларусь уже проводила такие проверки

В октябре 2025 года проверяли армейские подразделения. 11 октября Министерство обороны Беларуси объявило, что ряд подразделений должны привести в высшую степень боевой готовности. Они должны были выдвинуться в определенные районы и выполнить задачи, предусмотренные распоряжением, писала "Украинская правда". Проверка началась менее чем через месяц после совместных российско-белорусских учений "Запад-2025".

В декабре 2022 года военные отрабатывали развертывание и переправы. Проверка длилась с 13 по 19 декабря. Белорусские военные должны были выдвинуться в определенные районы, оборудовать позиции и навести переправы через реки. Во время проверки представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что украинские пограничники не наблюдали формирования ударной группировки вблизи границы.

Не ищите черных кошек в темных комнатах: что говорят эксперты

По состоянию на вечер 16 ноября в открытых источниках не было отдельного комментария ГПСУ по поводу нынешней проверки белорусских пограничников.

В свою очередь военный обозреватель Денис Попович в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сказал:

"Со стороны Беларуси сейчас нет угрозы наступления, нет концентрации войск и соответствующей подготовки. Пограничники не предназначены для проведения общевойсковых операций, у них другая функция. Не ищите черных кошек в темных комнатах, особенно если их там нет".

Денис Попович Источник: Открытые источники

В сообщении The Kyiv Independent об указе Лукашенко издание приводит оценку спикера ГПСУ Андрея Демченко, которую впервые опубликовало 26 августа. Тогда Демченко говорил, что Минск регулярно проводит учения и проверки боеготовности и часто использует такую активность для информационного давления.

11 октября 2025 года, когда Минск объявил проверку боеготовности армейских подразделений, Демченко сообщил в эфире телемарафона, что украинские пограничники не фиксировали активности вблизи границы. В то же время он подчеркнул, что белорусское направление по-прежнему представляет угрозу для Украины.

13 декабря 2022 года, в день начала другой внезапной проверки, военный аналитик Михаил Самусь пояснил в эфире Радио NV, что российские и белорусские подразделения уже отрабатывали совместные действия, однако сформированной ударной группировки он тогда не видел.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в тот же день оценили наступление белорусских войск как маловероятное: характер и районы проверки не указывали на сосредоточение сил для вторжения.

После ее завершения 19 декабря Демченко рассказал hromadske, что за время проверки ГПСУ не зафиксировала изменений на белорусской стороне вблизи украинской границы.

Как сообщал "Телеграф", в западных регионах Беларуси в январе 2026 года мужчины массово получали повестки на военные сборы.