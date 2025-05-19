3 роки KRAKO: нова колекція оживає завдяки штучному інтелекту

Бренд показав, що мода для дітей може бути динамічною, сучасною та технологічною

Бренду дитячого одягу KRAKO виповнюється 3 роки, і свою нову колекцію весна-літо 2025 команда вирішила представити по-особливому — за допомогою AI-технологій.

Уперше в Україні дитячий одяг демонструється не через традиційну фотосесію, а через штучно згенероване відео, в якому малюк впевнено крокує подіумом, посеред великого міста, робить незвичні казкові рухи.

Це новий візуальний стиль, у якому дитина в одязі KRAKO опиняється в різних ситуаціях дорослого життя. Кожен образ колекції показано у русі, ніби дитина — головна зірка модного шоу на подіумі або на вулицях майбутнього.

"Три роки тому ми мріяли створювати чесний, красивий і зручний дитячий одяг. Сьогодні ми святкуємо день народження KRAKO сміливо — з AI-презентацією, яка поєднує технології, стиль і настрій. Цей формат — про рух, про амбіції, про майбутнє", — ділиться співзасновниця бренду Марина Колєснікова.

"Ми дуже хотіли показати нашим клієнтам, які ми трендові та як гарно ми можемо презентувати наш одяг у вдалому поєднанні класичних фотосесій і можливостей штучного інтелекту. Як можна передати емоцію і зручність наших новинок очима на грані чогось казкового. І я дуже сподіваюся, що нам це вдалося", — говорить Ірина Краснокутська, співзасновниця бренду.

У KRAKO зазначають, що вибір штучного інтелекту як інструменту для презентації — це не тільки спосіб виділитися, а й бажання мислити ширше: мода для дітей може бути такою ж динамічною, сучасною та технологічною, як і світ, у якому вони зростають.