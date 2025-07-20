Открытки ко Дню металлурга 20 июля: яркие картинки для Facebook, Telegram, Viber

Отправьте красивую открытку своим коллегам, родным или просто знакомым металлургам

Ежегодно в третье воскресенье июля Украина отмечает День металлурга — профессиональный праздник работников металлургической и горнодобывающей отрасли. В 2025 году эта дата приходится на 20 июля.

Этот день посвящен тем, чей труд является основой промышленной силы Украины, ее экономического роста и технологического развития, ведь металл — это стратегически важный ресурс для любого государства. Превращать его в продукцию и создавать из него изделия способен только металлург.

Цель Дня металлурга — подчеркнуть важную роль работников металлургической и горнодобывающей отраслей в экономике страны, выразить признательность за их нелегкий труд во благо государства и стимулировать профессиональную инициативу.

К празднику "Телеграф" подготовил подборку самых лучших, оригинальных открыток с Днем металлурга, который в этом году отмечается 20 июля. Выберите картинку, которая понравилась, и отправьте своим родственникам, коллегам или просто знакомым металлургам в этот особенный день.

Напомним, что в это воскресенье христиане в Украине отмечают Ильин день 2025. Ранее "Телеграф" публиковал красивые открытки к празднику 20 июля.