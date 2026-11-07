Славянск ровняют с землей, но город продолжает жить: репортаж Яна Доброносова

Руины, антидроновые сетки и люди на улицах

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Российские войска продолжают обстреливать Славянск в Донецкой области. Прифронтовой город подвергается разрушениям: поврежденные здания, разбитые улицы и уничтоженная инфраструктура становятся частью повседневной жизни местных жителей.

Славянск посетил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов . Он показал, как сейчас выглядит город после постоянных российских атак.

Среди объектов, которые показал фотокорреспондент, – местный химико-механический техникум. От учебного заведения, которое когда-то было частью жизни города, остались руины.

"Это химико-механический техникум. В этом техникуме мой дедушка был ректором все мое детство, более 20 лет. Дедушка этого не увидел, но посмотрите, что они сделали с его учебным заведением", – рассказал Ян Доброносов.

Развалины химико-механического техникума в Славянске. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Развалины химико-механического техникума в Славянске. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

По данным карты DeepState на 7 ноября, расстояния от Славянска до ближайших позиций противника составляет около 10,5 км.

Расстояния от Славянска до ближайших позиций противника. Карта DeepState 7 ноября 2026

Несмотря на непосредственную близость фронта и постоянную угрозу атак, город не замер: улицы Славянска защищают антидроновыми сетками, пытаясь обезопасить передвижение людей и транспорта. Местные жители продолжают жить и работать в условиях, когда опасность остается совсем рядом.

Надпись "Славянск – это Украина". Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Мужчина проезжает мимо разрушенного здания в Славянске. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Украинский военный в Славянске. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Город защищен антидроновыми сетками. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Жизнь в городе продолжается. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Местная жительница ест хлеб. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Разрушенный балкон в Славянске. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Женщина возле разрушенного здания в Славянске. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Разрушенное здание в Славянске. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Город защищен антидроновыми сетками. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Город защищен антидроновыми сетками. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Город защищен антидроновыми сетками. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

НКС на улицах Славянская. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Мужчина возобновляет электросеть в Славянске. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Город защищен антидроновыми сетками. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Жители Славянска пришли за водой. Фото: Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

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