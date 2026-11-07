Славянск ровняют с землей, но город продолжает жить: репортаж Яна Доброносова

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Российские войска продолжают обстреливать Славянск в Донецкой области. Прифронтовой город подвергается разрушениям: поврежденные здания, разбитые улицы и уничтоженная инфраструктура становятся частью повседневной жизни местных жителей.
Славянск посетил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал, как сейчас выглядит город после постоянных российских атак.
Среди объектов, которые показал фотокорреспондент, – местный химико-механический техникум. От учебного заведения, которое когда-то было частью жизни города, остались руины.
"Это химико-механический техникум. В этом техникуме мой дедушка был ректором все мое детство, более 20 лет. Дедушка этого не увидел, но посмотрите, что они сделали с его учебным заведением", – рассказал Ян Доброносов.
По данным карты DeepState на 7 ноября, расстояния от Славянска до ближайших позиций противника составляет около 10,5 км.
Несмотря на непосредственную близость фронта и постоянную угрозу атак, город не замер: улицы Славянска защищают антидроновыми сетками, пытаясь обезопасить передвижение людей и транспорта. Местные жители продолжают жить и работать в условиях, когда опасность остается совсем рядом.