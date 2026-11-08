Есть погибший, разрушена подстанция, повреждены дома: детали ночной атаки
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Удары затронули сразу несколько областей
Вечером 7 ноября и в ночь на 8 ноября российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками, в том числе реактивными. В Одессе погиб человек, в Хмельницком пострадали жилые дома, а в Житомирской области уничтожена электроподстанция. Утром атаки продолжились: о попаданиях российских дронов сообщили в Харькове.
Одесса: погиб человек, повреждена инфраструктура
В ночь на 8 ноября российские войска атаковали Одессу беспилотниками. Один человек погиб, повреждены объекты городской инфраструктуры.
Об этом сообщила Одесская городская военная администрация. Информацию подтвердил глава ОВА Сергей Лысак.
Позже в одном из районов города загорелось нежилое здание. В расположенном неподалеку доме взрывной волной выбило окна. На месте работали соответствующие службы.
Последствия атаки уточняли.
В Хмельницком дрон попал в жилую застройку
Вечером 7 ноября российский беспилотник атаковал жилую застройку Хмельницкого.
По словам главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, удар повредил частные дома, а в многоэтажках выбило окна. Пожара не было.
Один человек получил травмы. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не понадобилась.
В Овруче уничтожена электроподстанция
В Житомирской области атака привела к серьезным последствиям. Беспилотники несколько раз ударили по электроподстанции "Овруч" и полностью ее уничтожили.
Об этом сообщил городской голова Овруча Иван Коруд. По его словам, на восстановление электроснабжения потребуется значительное время. Жителей общины попросили быть готовыми к длительному отсутствию света.
Мэр также призвал соблюдать светомаскировку вечером и ночью: выключать наружное освещение домов, вывески, рекламные конструкции и подсветку фасадов.
Пострадала и энергетическая инфраструктура Житомира. По информации главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, российские беспилотники атаковали три района области – Коростенский, Звягельский и Житомирский.
В Житомирской общине повреждено оборудование одной из котельных. Поэтому подачу тепла в обслуживаемые ею дома временно приостановили. Власти предупредили о возможных перебоях с централизованным отоплением на время восстановительных работ.
Утром атака продолжилась: дроны долетели до Харькова
Утром 8 ноября российские войска продолжили запускать ударные беспилотники по территории Украины.
Около 00:07 дрон попал в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. На тот момент последствия удара уточняли.
Позже, около 03:45, еще один российский беспилотник типа "Молния" попал в Шевченковском районе города. На месте удара загорелся автомобиль.
По сообщениям Воздушных сил ВСУ, утром реактивные беспилотники также фиксировали в Днепропетровской, Житомирской, Харьковской, Николаевской и других областях. Воздушная угроза сохранялась и после рассвета.
Российская атака затронула несколько регионов Украины. В Одессе погиб человек, в Хмельницком повреждены жилые дома, в Овруче разрушена электроподстанция, а в Житомире возникли перебои с теплоснабжением.
Как сообщал "Телеграф", после ночной атаки 7 ноября Минэнерго заявило о повреждениях сетей передачи и распределения электроэнергии, включая линии от АЭС к столичному и центральным регионам и о повреждении сетей. По словам Козыря, Россия сосредоточила удары на объектах и подстанциях, через которые электричество поступает от атомных станций. Атаки беспилотников на линии и опоры затрудняют восстановление электроснабжения, а повреждения энергообъектов и ремонтные отключения объясняют длительные перебои со светом.