Есть погибший, разрушена подстанция, повреждены дома: детали ночной атаки

Удары затронули сразу несколько областей

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Вечером 7 ноября и в ночь на 8 ноября российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками, в том числе реактивными. В Одессе погиб человек, в Хмельницком пострадали жилые дома, а в Житомирской области уничтожена электроподстанция. Утром атаки продолжились: о попаданиях российских дронов сообщили в Харькове.

Одесса: погиб человек, повреждена инфраструктура

В ночь на 8 ноября российские войска атаковали Одессу беспилотниками. Один человек погиб, повреждены объекты городской инфраструктуры.

Об этом сообщила Одесская городская военная администрация. Информацию подтвердил глава ОВА Сергей Лысак.

Позже в одном из районов города загорелось нежилое здание. В расположенном неподалеку доме взрывной волной выбило окна. На месте работали соответствующие службы.

Последствия атаки уточняли.

В Хмельницком дрон попал в жилую застройку

Вечером 7 ноября российский беспилотник атаковал жилую застройку Хмельницкого.

По словам главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, удар повредил частные дома, а в многоэтажках выбило окна. Пожара не было.

Один человек получил травмы. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

В Овруче уничтожена электроподстанция

В Житомирской области атака привела к серьезным последствиям. Беспилотники несколько раз ударили по электроподстанции "Овруч" и полностью ее уничтожили.

Об этом сообщил городской голова Овруча Иван Коруд. По его словам, на восстановление электроснабжения потребуется значительное время. Жителей общины попросили быть готовыми к длительному отсутствию света.

Мэр также призвал соблюдать светомаскировку вечером и ночью: выключать наружное освещение домов, вывески, рекламные конструкции и подсветку фасадов.

Пострадала и энергетическая инфраструктура Житомира. По информации главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, российские беспилотники атаковали три района области – Коростенский, Звягельский и Житомирский.

В Житомирской общине повреждено оборудование одной из котельных. Поэтому подачу тепла в обслуживаемые ею дома временно приостановили. Власти предупредили о возможных перебоях с централизованным отоплением на время восстановительных работ.

Утром атака продолжилась: дроны долетели до Харькова

Утром 8 ноября российские войска продолжили запускать ударные беспилотники по территории Украины.

Около 00:07 дрон попал в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. На тот момент последствия удара уточняли.

Позже, около 03:45, еще один российский беспилотник типа "Молния" попал в Шевченковском районе города. На месте удара загорелся автомобиль.

По сообщениям Воздушных сил ВСУ, утром реактивные беспилотники также фиксировали в Днепропетровской, Житомирской, Харьковской, Николаевской и других областях. Воздушная угроза сохранялась и после рассвета.

Российская атака затронула несколько регионов Украины. В Одессе погиб человек, в Хмельницком повреждены жилые дома, в Овруче разрушена электроподстанция, а в Житомире возникли перебои с теплоснабжением.

Как сообщал "Телеграф", после ночной атаки 7 ноября Минэнерго заявило о повреждениях сетей передачи и распределения электроэнергии, включая линии от АЭС к столичному и центральным регионам и о повреждении сетей. По словам Козыря, Россия сосредоточила удары на объектах и подстанциях, через которые электричество поступает от атомных станций. Атаки беспилотников на линии и опоры затрудняют восстановление электроснабжения, а повреждения энергообъектов и ремонтные отключения объясняют длительные перебои со светом.