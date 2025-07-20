Листівки до Дня металурга 20 липня: яскраві картинки для Facebook, Telegram, Viber

Надішліть гарну листівку своїм колегам, рідним або просто знайомим металургам

Щороку третьої неділі липня Україна відзначає День металурга — професійне свято працівників металургійної та гірничодобувної галузі. 2025 року ця дата припадає на 20 липня.

Цей день присвячений тим, чия праця є основою промислової сили України, її економічного зростання та технологічного розвитку, адже метал – це стратегічно важливий ресурс для будь-якої держави. Перетворювати його на продукцію та створювати з нього вироби здатний лише металург.

Мета Дня металурга — підкреслити важливу роль працівників металургійної та гірничодобувної галузей в економіці країни, висловити вдячність за їхню нелегку працю на благо держави та стимулювати професійну ініціативу.

До свята "Телеграф" підготував добірку найкращих, оригінальних листівок з Днем металурга, що цього року відзначається 20 липня. Виберіть картинку, яка сподобалася, і надішліть своїм родичам, колегам або просто знайомим металургам у цей особливий день.

Нагадаємо, що цієї неділі християни в Україні відзначають Іллін день 2025. Раніше "Телеграф" публікував гарні листівки до свята 20 липня.