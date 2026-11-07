Северный мост в Киеве снова закрыт после ночной атаки. Как без него добраться с одного берега на другой

В мост попало несколько ракет РФ

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Северный мост в Киеве снова перекрыт в обе стороны. В результате баллистической атаки России на Киев в ночь на 7 ноября он получил повреждения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, повреждения оценивают специалисты. Также движение временно перекрыто по улице Волноваской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела до перекрестка с улицей Светлодарской).

Кличко проинформировал, что на Северном мосту уже работают дорожники и коммунальщики. Повреждено дорожное полотно, контактная троллейбусная линия, линия электропередач. Кроме того, взрывной волной на парковке у моста повреждены пять грузовых автомобилей.

"Телеграф" рассказывает, как можно добраться с одного на другой берег в столице в обход Северного моста. Кроме него между левым и правым берегами Киева можно проехать через Метро, мост Патона, Дарницкий мост, Подольский мостовой переход или Южный мост.

Мост Метро, мост Патона и Дарницкий мост

Объехать Северный мост на автомобиле можно через мост Метро, мост Патона или Дарницкий мост. При воздушной тревоге движение этими переправами не ограничивают. По ним можно проехать через Днепр в оба направления.

Мост Метро совмещает автомобильное движение с линией метрополитена. Дарницкий – автомобильное и железнодорожное сообщения.

Как проехать Подольским и Южным мостами

Еще один путь через Днепр – Подольский мостовой переход. Если объявляют воздушную тревогу, движение в обоих направлениях останавливают на 15 минут. Такую же паузу делают после объявления отбоя, а затем возобновляют движение в полном объеме.

На Южном мосту правила зависят от направления. При воздушной тревоге транспорт с левого на правый берег едет без ограничений. Движение с правого на левый берег останавливают на 15 минут с момента объявления тревоги, после чего восстанавливают.

На Южный мост в направлении левого берега можно выехать со Столичного шоссе, Приднепровского шоссе и со стороны автовокзала "Выдубичи". Этими подъездами можно воспользоваться, чтобы проложить маршрут в объезд через южную часть города.

Чем важен Северный мост

Северный мост в Киеве – критически важная транспортная артерия. Ежедневно по нему пересекают Днепр сотни тысяч жителей столицы. Мост соединяет правобережную часть города с Троещиной, Воскресенкой и Радужным на левом берегу.

Северный мост. Фото: tykyiv.com

Северный мост берет на себя значительную часть нагрузки с других столичных мостов и поддерживает городскую логистику. Ежедневно переправой пользуются жители Оболони, Троещины, Воскресенки и других жилых массивов.

Северный мост строили пять лет, а открыли в декабре 1976 года. У него три части: уникальный асимметричный вантовый мост через Днепр, мост через Десенку и путепровод к Трухановому острову.

В ночь на 7 ноября Россия атаковала Киев баллистикой — ранен ребенок

Россияне нанесли удары в две волны — после 22 часов 6 ноября и после 1 часа ночи на 7 ноября. Травмированы пять человек, среди них ребенок.

Разрушение из-за ночной атаки. Фото:ГСЧС

В Соломенском районе возникли пожары и произошло разрушение и повреждение жилых домов, детского сада и нежилого здания. По одному из адресов частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажного жилого дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вечером 6 ноября россияне атаковали мосты Запорожья. Что известно и чем особенные переправы через Днепр.