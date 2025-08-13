Гороскоп на 14 августа: семейное счастье у Львов, конец преградам у Скорпионов

Что бы ни случилось завтра, не раскрывайте окружающим свои карты

В 2025 году многих знаков Зодиака ждет благосостояние и успех. А пока "Телеграф" публикует гороскоп на завтра, 14 августа, чтобы вы были готовы к сюрпризам этого четверга.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Удачный период не ограничивается лишь текущим моментом. Если вы проявите инициативу и тщательно будете обдумывать свои действия, можно не только приятно провести время, но и заложить прочный фундамент для будущих успехов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вселенная находится в гармонии, что благоприятствует мирному разрешению семейных разногласий и рабочих вопросов. День также подходит для отказа от вредных привычек. Любое занятие завтра способно стать источником новых знаний и расширить ваш кругозор.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В делах сердечных и на работе желательно принимать важные решения не в одиночку. Относитесь уважительно ко всем — к близким, коллегам, друзьям или случайным людям. Грубость может стоить вам природного обаяния и харизмы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не стоит раскрывать завтра свои планы и эмоции окружающим — лучше держать их при себе. Старайтесь чаще проветривать комнату: свежий воздух поможет снять напряжение и восстановить силы.

Лев (23 июля — 23 августа)

Обратите внимание на карьеру, денежную сферу и семейное благополучие. Ключ к успеху кроется в ежедневных привычках — сейчас самое время пересмотреть приоритеты, наладить бытовые процессы и грамотно распределить работу.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Даже с самыми упрямыми людьми удастся найти общий язык, но только если проявите терпение и такт. День подходит и для решения бюрократических задач — оформление документов или подписание важных договоров пройдет быстрее, чем обычно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не упустите возможность вырваться в лидеры и укрепить финансовое положение. Смелость и готовность рискнуть помогут получить солидную прибавку к доходам. А вот заниматься благотворительностью сейчас не время — сосредоточьтесь на личных целях.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ночные светила обострят вашу интуицию, и это станет верным помощником в преодолении любых преград. Доверьтесь внутреннему голосу и не тратьте силы на чужие непрошеные советы.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот день будет трудно добиться результата с первой попытки, поэтому не бросайте начатое. Даже неудачи могут стать ценным уроком. Упорство и уверенность в себе помогут избежать ошибок и сохранить верный курс.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отложите принятие решений, связанных с карьерой, деньгами и имуществом: велик риск упустить важные нюансы, которые позже могут сыграть решающую роль. Зато это отличное время для творчества, романтики и освоения нового.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Тем Водолеям, кто собирается в дальнюю поездку, лучше быть особенно внимательными: в пути возможны неприятности. Хорошо бы провести день в привычной обстановке, занимаясь знакомыми делами. Интуиция завтра подскажет верное направление.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Лучше воздержаться от поспешных шагов — они могут обернуться серьезными трудностями. Спешка способна принести больше хлопот, чем пользы. Это касается не только работы, денег и деловых вопросов, но и отношений.