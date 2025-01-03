Церковный праздник 3 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не остаться ни с чем в течение года

В третий день года следует соблюдать некоторые запреты

В эту пятницу, 3 января, православные христиане и греко-католики чтят память святого пророка Малахии, одного из последних пророков Старого Завета. До перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь этот праздник отмечался 16 января.

Малахия был последним из двенадцати малых пророков, его имя переводится как "вестник" или "ангел". Он жил в 5 веке до н. в Иерусалиме и обращался к израильскому народу. Он призывал к раскаянию, праведности и соблюдению Божьих заповедей.

Пророк Малахия предсказал пришествие Иисуса Христа, назвав Его "солнцем правды", а также провозгласил пришествие Иоанна Крестителя, который станет предвестником Мессии. Его книга, состоящая из четырех глав, завершает Ветхий Завет, поэтому ее слова считаются пророческим мостом к Новому Завету.

Традиции и приметы 3 января

Люди обращаются к пророку Малахии в молитвах, прося мудрости, духовной поддержки и укрепления веры. Особое внимание уделяется чтению книг Ветхого Завета. Церковь призывает помогать нуждающимся. Считается, что добрые дела, сделанные в этот день, особенно благословлены. Верующие соблюдают сдержанность в пище и словах, избегают лишних развлечений и шума, посвящая день духовному обогащению.

если 3 января светит солнце – год будет счастливым и урожайным;

сильный ветер или метель указывают на тяжелую весну;

появился иней — к богатому урожаю зерновых;

слышно пение птиц — до теплых дней вскоре.

Что не можно делать 3 января

запрещено брать и ссужать деньги в долг — круглый год будете в долгах;

нельзя чем-то хвастаться – рискуете остаться ни с чем;

не стоит употреблять алкоголь – будете весь год не в здравом уме.

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