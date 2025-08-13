Гороскоп на 14 серпня: сімейне щастя у Левів, кінець перешкод у Скорпіонів

Що б не трапилося завтра, не розкривайте оточуючим свої карти

У 2025 році на багатьох знаків Зодіаку чекає добробут і успіх. А поки що "Телеграф" публікує гороскоп на завтра, 14 серпня, щоб ви були готові до сюрпризів цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Успішний період не обмежується лише поточним моментом. Якщо ви проявите ініціативу і ретельно обмірковуватимете свої дії, можна не тільки приємно провести час, а й закласти міцний фундамент для майбутніх успіхів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Всесвіт знаходиться в гармонії, що сприяє мирному вирішенню сімейних розбіжностей та робочих питань. День також підходить для відмови від шкідливих звичок. Будь-яке заняття завтра може стати джерелом нових знань і розширити ваш кругозір.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У справах сердечних і на роботі бажано приймати важливі рішення не поодинці. Ставтеся шанобливо до всіх — до близьких, колег, друзів чи випадкових людей. Грубість може коштувати вам природної чарівності та харизми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не варто розкривати завтра свої плани та емоції оточуючим – краще тримати їх при собі. Намагайтеся частіше провітрювати кімнату: свіже повітря допоможе зняти напругу та відновити сили.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зверніть увагу на кар’єру, грошову сферу та сімейний добробут. Ключ до успіху криється у щоденних звичках — зараз саме час переглянути пріоритети, налагодити побутові процеси та грамотно розподілити роботу.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Навіть із найупертішими людьми вдасться порозумітися, але тільки якщо проявите терпіння і такт. День підходить й для вирішення бюрократичних завдань — оформлення документів чи підписання важливих договорів пройде швидше, ніж зазвичай.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не пропустіть можливість вирватися в лідери та зміцнити фінансове становище. Сміливість та готовність ризикнути допоможуть отримати солідну надбавку до доходів. А ось займатися благодійністю зараз не час — зосередьтесь на особистих цілях.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Нічні світила загострять вашу інтуїцію, і це стане вірним помічником у подоланні будь-яких перешкод. Довіртеся внутрішньому голосу і не витрачайте сили на чужі непрохані поради.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цього дня буде важко досягти результату з першої спроби, тож не кидайте розпочате. Навіть невдачі можуть стати цінним уроком. Завзятість та впевненість у собі допоможуть уникнути помилок та зберегти вірний курс.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Відкладіть прийняття рішень, пов’язаних із кар’єрою, грошима та майном: великий ризик упустити важливі нюанси, які пізніше можуть відіграти вирішальну роль. Зате це чудовий час для творчості, романтики та освоєння нового.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Тим Водоліям, хто збирається в далеку подорож, краще бути особливо уважними: у дорозі можливі неприємності. Добре було б провести день у звичній обстановці, займаючись знайомими справами. Інтуїція завтра підкаже правильний напрямок.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Краще утриматися від поспішних кроків — вони можуть спричинити серйозні труднощі. Поспіх здатний принести більше клопоту, ніж користі. Це стосується не лише роботи, грошей та ділових питань, а й стосунків.