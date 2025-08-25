Ни в коем случае не занимайтесь ремонтом в этот день: что категорически запрещено делать 25 августа
Верующие в этот день соблюдают некоторые запреты
В этот понедельник, 25 августа, православные христиане и греко-католики чтят память святого апостола Вартоломея. По старому календарю праздник приходился на 7 сентября.
Апостол Вартолемей – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Это ученик, который видел и слушал учение Господа. Сам Иисус называл его "настоящим израильтянином, в котором нет лукавства".
После Вознесения Христа Вартолемей отправился проповедовать Евангелие в разные регионы. Он побуждал веру многих людей и работал даже среди язычников. Святой потерпел мученическую смерть. Существует две версии — по одной, с него живьем содрали кожу, по другой — его распяли, а затем обезглавили.
Традиции и приметы 25 августа
Этот день называют Варфомомьевским днем в народе. Считается, что 25 августа собирают последние грибы, в частности белые, маслята, опята, которые варят на зиму для припасов.
- много грибов в лесу в этот день – зима будет холодной;
- птички сидят на земле – ждите тепло в ближайшее время;
- птицы сидят на вершинах деревьев – скоро сильно похолодает.
Что нельзя делать 25 августа
- заниматься ремонтом и строительством – они не завершатся удачно;
- топтать грибы в лесу – назовете несчастье в свой дом;
- сплетничать, ссориться — этот день нужно посвятить миру и душевному покою.
Именины 25 августа
В этот день именины отмечают Аркадий, Антон, Герман, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Николай, Михаил, Александр, Петр, Алексей.
