Ни в коем случае не занимайтесь ремонтом в этот день: что категорически запрещено делать 25 августа

Верующие в этот день соблюдают некоторые запреты

В этот понедельник, 25 августа, православные христиане и греко-католики чтят память святого апостола Вартоломея. По старому календарю праздник приходился на 7 сентября.

Апостол Вартолемей – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Это ученик, который видел и слушал учение Господа. Сам Иисус называл его "настоящим израильтянином, в котором нет лукавства".

После Вознесения Христа Вартолемей отправился проповедовать Евангелие в разные регионы. Он побуждал веру многих людей и работал даже среди язычников. Святой потерпел мученическую смерть. Существует две версии — по одной, с него живьем содрали кожу, по другой — его распяли, а затем обезглавили.

Традиции и приметы 25 августа

Этот день называют Варфомомьевским днем ​​в народе. Считается, что 25 августа собирают последние грибы, в частности белые, маслята, опята, которые варят на зиму для припасов.

много грибов в лесу в этот день – зима будет холодной;

птички сидят на земле – ждите тепло в ближайшее время;

птицы сидят на вершинах деревьев – скоро сильно похолодает.

Фото: freepik

Что нельзя делать 25 августа

заниматься ремонтом и строительством – они не завершатся удачно;

топтать грибы в лесу – назовете несчастье в свой дом;

сплетничать, ссориться — этот день нужно посвятить миру и душевному покою.

Именины 25 августа

В этот день именины отмечают Аркадий, Антон, Герман, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Николай, Михаил, Александр, Петр, Алексей.

