Жара возвращается. Когда погода кардинально изменится в Украине

Лето еще задержится в Украине

Прогнозируемое синоптиками похолодание в конце августа не на долго задержится в Украине. Ведь в первые дни осени большинство областей ждет почти летняя жара.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. Отмечается, что 1 и 2 сентября на территории Украины солнце припечет до +33 градусов. Однако данные портала постоянно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Погода в Украине 1-2 сентября

В понедельник, 1 сентября, на западе и севере Украины ожидается до +33 градусов тепла, а в других регионах столбик термометра покажет до +34 градусов. И даже вечером почти летняя жара будет держаться, ведь воздух охладится до +29 градусов.

Осадков на 1 сентября синоптики не прогнозируют, ожидается умеренная облачность с прояснениями.

Погода в Украине 1 сентября

Во вторник, 2 сентября, осадков тоже не прогнозируют, поэтому жара продолжит накрывать Украину. Так, на западе и севере термометр покажет до +30 градусов днем и до +33 градусов в центре, востоке и юге страны.

Погода в Украине 2 сентября

По прогнозам синоптиков, 3 сентября в Украине продолжат держаться похожие температурные границы, а похолодание начнется уже с 4 сентября.

