В жодному разі не займайтеся ремонтом в цей день: що категорично заборонено робити 25 серпня

Цього понеділка, 25 серпня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого апостола Вартоломея. За старим календарем свято припадало на 7 вересня.

Апостол Вартолемей — один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Це учень, який бачив і слухав вчення Господа. Сам Ісус називав його "справжнім ізраїльтянином, у якому немає лукавства".

Після Вознесіння Христа Вартолемей вирушив проповідувати Євангеліє у різні регіони. Він спонукав до віри багатьох людей і працював навіть серед язичників. Святий зазнав мученицької смерті. Існує дві версії — за однією, з нього живцем здерли шкіру, за іншою — його розіп’яли, а потім обезголовили.

Традиції та прикмети 25 серпня

Цей день називають Варфомоміївським днем у народі. Вважається, що 25 серпня збирають останні гриби, зокрема білі, маслюки, опеньки, які варять на зиму для припасів.

багато грибів у лісі в цей день — зима буде холодною;

пташки сидять на землі — чекайте на тепло найближчим часом;

птахи сидять на вершинах дерев — незабаром сильно похолодає.

Що не можна робити 25 серпня

займатися ремонтом і будівництвом — вони не завершаться вдало;

топтати гриби у лісі — накличете нещастя у свій дім;

пліткувати, сваритися — цей день треба присвятити миру та душевному спокою.

Іменини 25 серпня

В цей день іменини відзначають Аркадій, Антон, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Микола, Михайло, Олександр, Петро, Олексій.

