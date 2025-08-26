Можете попасть в беду: что категорически запрещено делать 26 августа

В этот день вы должны встретить восемь Наталий

Сегодня, 26 августа, православные христиане и греко-католики чтят память святых мучеников Адриана и Натальи. По старому календарю праздник приходился на 8 сентября.

Мученики Адриан и Наталья — молодые супруги из Никомедии (Малая Азия), жившие во время правления императора Максимиана. Адриан был язычником и встретил христиан, которых пытали за веру. Пораженный их мужеством, он сам открыто признался христианином и поплатился за это жизнью.

Наталья была христианкой и поддержала мужчину. После мученической смерти Адриана продолжила помогать тем, кого преследовали, но вскоре умерла на его гробу – так продолжалась их преданность и любовь друг к другу и к Богу.

Традиции и приметы 26 августа

В храмах проходят службы, верующие молятся и просят покровительства в вере. Поскольку Святой Адриан считался покровителем семейных ценностей и счастливой супружеской жизни, об этом и просят при чтении молитв.

холодное утро в этот день — зима будет суровой;

почти нет ягод на рябине – осень будет сухой;

слышен стук дятла — ждите дождя;

если встретить восемь Наталий – удача вас не покинет следующие восемь дней.

Фото: freepik

Что нельзя делать 26 августа

шить, вязать — есть риск попасть в беду в ближайшее время;

одалживать или просить у кого-то деньги — можете привлечь материальные трудности;

ходить в лес наедине — можете попасть в опасность;

запрещать себе скучать или плакать – так вы привлечете несчастье.

Именины 26 августа

В этот день именины отмечают Виктор, Дмитрий, Георгий, Петр, Адриан, Наташа, Мария.

