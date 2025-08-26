Рус

Можете втрапити у халепу: що категорично заборонено робити 26 серпня

Наталія Дума
Читать на русском
Яке церковне свято 26 серпня 2025 - День пам'яті мучеників Адріана та Наталії Новина оновлена 26 серпня 2025, 00:31
Яке церковне свято 26 серпня 2025 - День пам'яті мучеників Адріана та Наталії. Фото Freepik

В цей день ви повинні зустріти вісім Наталій

Сьогодні, 26 серпня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святих мучеників Адріана та Наталії. За старим календарем свято припадало на 8 вересня.

Мученики Адріан та Наталія — молоде подружжя з Нікомедії (Мала Азія), котрі жили за правління імператора Максиміана. Адріан був язичником і зустрів християн, яких катували за віру. Вражений їхньою мужністю, він сам відкрито визнався християнином — і поплатився за це життям.

Наталія була християнкою і підтримала чоловіка. Після мученицької смерті Адріана вона продовжила допомагати переслідуваним, але незабаром померла на його труні — так тривала їхня відданість і любов один до одного і до Бога.

Традиції та прикмети 26 серпня

У храмах відбуваються служби, віряни моляться і просять заступництва у вірі. Оскільки Святий Адріан вважався покровителем сімейних цінностей і щасливого подружнього життя, про це й просять під час читання молитов.

  • холодний ранок в цей день — зима буде суворою;
  • майже немає ягід на горобині — осінь буде сухою;
  • чутно стукіт дятла — чекайте на дощ;
  • якщо зустріти вісім Наталій — удача вас не покине наступні вісім днів.
Церковне свято 26 серпня 2025
Фото: freepik

Що не можна робити 26 серпня

  • шити, в'язати — є ризик втрапити у халепу найближчим часом;
  • позичати чи просити у когось гроші — можете притягнути матеріальні труднощі;
  • ходити до лісу наодинці — можете потрапити у небезпеку;
  • забороняти собі сумувати чи плакати — так ви притягнете нещастя.

Іменини 26 серпня

В цей день іменини відзначають Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія, Марія.

