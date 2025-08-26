Можете втрапити у халепу: що категорично заборонено робити 26 серпня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В цей день ви повинні зустріти вісім Наталій
Сьогодні, 26 серпня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святих мучеників Адріана та Наталії. За старим календарем свято припадало на 8 вересня.
Мученики Адріан та Наталія — молоде подружжя з Нікомедії (Мала Азія), котрі жили за правління імператора Максиміана. Адріан був язичником і зустрів християн, яких катували за віру. Вражений їхньою мужністю, він сам відкрито визнався християнином — і поплатився за це життям.
Наталія була християнкою і підтримала чоловіка. Після мученицької смерті Адріана вона продовжила допомагати переслідуваним, але незабаром померла на його труні — так тривала їхня відданість і любов один до одного і до Бога.
Традиції та прикмети 26 серпня
У храмах відбуваються служби, віряни моляться і просять заступництва у вірі. Оскільки Святий Адріан вважався покровителем сімейних цінностей і щасливого подружнього життя, про це й просять під час читання молитов.
- холодний ранок в цей день — зима буде суворою;
- майже немає ягід на горобині — осінь буде сухою;
- чутно стукіт дятла — чекайте на дощ;
- якщо зустріти вісім Наталій — удача вас не покине наступні вісім днів.
Що не можна робити 26 серпня
- шити, в'язати — є ризик втрапити у халепу найближчим часом;
- позичати чи просити у когось гроші — можете притягнути матеріальні труднощі;
- ходити до лісу наодинці — можете потрапити у небезпеку;
- забороняти собі сумувати чи плакати — так ви притягнете нещастя.
Іменини 26 серпня
В цей день іменини відзначають Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія, Марія.
Раніше "Телеграф" ділився, коли День бабусі у 2025 році. Не помиліться з датою.