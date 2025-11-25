Когда украинцы отмечают Рождество 2025: даты по новому и старому стилю

Празднику всегда предшествует пост и Святой вечер

Один из ключевых вопросов в Украине перед новогодними праздниками — когда в 2025 году украинцы будут отмечать Рождество Христово. В церковном календаре по новому стилю уже начался Рождественский пост.

В украинской традиции Рождеству всегда предшествовал период ограничений. Это был не просто отказ от пищи, а время перевоспитания и духовного совершенствования. Украинцы верили, что Христос способен простить все грехи.

Когда Рождество по новому и старому стилю: даты

В 2025 году в Украине Рождество будет отмечаться 25 декабря — по-новому, а Сочельник (Святой вечер) приходится на 24 декабря. Христиане восточного обряда, которые продолжают следовать юлианскому исчислению, будут праздновать рождение Иисуса 7 января, то есть в новом 2026 году.

Обычаи в Рождество Христово 2025

Вечер накануне Рождества семьи проводят за общим ужином из постных блюд. На столе традиционно появляется 12 угощений, главным из которых считается кутья — ритуальное блюдо из зерна, меда и мака. Вечер сопровождается молитвами и чтением фрагментов Евангелия о рождении Христа.

Обязательны в это время колядки — песни о рождении Иисуса Христа. Уже утром 25 декабря верующие приходят в храмы на праздничное богослужение. Важная традиция на Рождество — оформление дома. Это елки, праздничные венки и свечи. В это время, несмотря на войну в родной стране, украинцы продолжают заботиться о том, чтобы создать для близких людей праздничную атмосферу.

