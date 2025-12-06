Укр

За 200 лет ни разу не переименовали? Чье имя носит одна из главных магистралей Харькова

Марина Бондаренко
Харьков
Харьков. Фото Коллаж "Телеграфа"

Какую историю скрывает в себе улица Клочковская

Клочковская улица в Харькове простирается почти на 8 километров и является одной из главных транспортных артерий города, как, например и проспект Героев Харькова.

Ее история начинается еще в XVIII веке, когда на окраине Харькова существовала небольшая слободка Клочковка. Подробнее о ее истории и переименовании написал "Телеграф".

Клочковская улица в Харькове
Клочковская улица ночью

По одной из версий, ее основал полковой судья Тимофей Клочко, в честь которого и пошло название местности, а впоследствии и самой улицы.

В XIX веке здесь начали появляться торговые точки, кузницы, а позже — первые жилые дома и заездные дворы. Долгое время часть улицы не застраивали из-за болотистой местности, но с середины века она постепенно начала разрастаться. В начале ХХ века по Клочковской уже курсировал трамвай.

Клочковская улица в Харькове
Жилой дом на Клочковской улице возле супермаркета "Класс", рядом есть Центральный рынок

Активные изменения произошли в советский период. Был проложен Клочковский спуск, расширена дорога, продлены трамвайные пути, построена каскадная лестница возле сада Шевченко, открыты больница, кинотеатр и дворец водного спорта. Рядом с улицей некоторое время работал ботанический сад Харьковского национального университета.

Клочковская улица в Харькове
Перекресток спуска Клочковского, ведущий на Госпром и улицы Клочковской

В 1970-х годах вдоль Клочковской начали масштабную жилую застройку. На большой территории появились новые микрорайоны, общежития, предприятия и жилые дома, которые сформировали современный облик этой части Харькова.

#История #Харьков #Интересное