Старый нож – новая острота: как заточить инструмент за минуты дома

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что любимый нож вдруг становится тупым, и работать им становится некомфортно.

Но совсем не обязательно бежать покупать новый – старый нож можно буквально "оживить" за несколько минут, использовав то, что найдется в каждом доме. Как именно это сделать рассказали на threads-странице "culinary_academy_ru".

Автор сообщения отмечает, что понадобится только керамическая тарелка: переверните ее дном вверх, обратите внимание на шероховатое кольцо по краю. Далее простой трюк: проведите лезвием ножа по этому кольцу 5–6 раз с каждой стороны под углом около 20°. Важно придерживаться угла и равномерно повторять движения – так металл "наберет остроты" и лезвие снова станет режущим. Метод работает практически с любым ножом, вне зависимости от материала лезвия, и с любой керамической тарелкой.

"нож тупой? не бегите покупать новый. возьмите керамическую тарелку, переверните дном вверх — видите шероховатое кольцо по краю? проведите лезвием по нему 5-6 раз с каждой стороны под углом 20°. ваш нож снова режет. это работает с любым ножом, это работает с любым ножом" — говорится в сообщении.

Этот способ не только возвращает функциональность ножу, но и экономит время и деньги, ведь покупка нового кухонного инструмента не нужна. По прошествии нескольких минут упражнений ваш нож готов к любым кулинарным задачам – нарезке овощей, мяса или хлеба.

Мелкие нюансы: старайтесь делать движения плавно, не давить слишком сильно на лезвие, чтобы не повредить его. А если тарелка имеет сильные дефекты или трещины – выберите другую поверхность. С практикой можно точно ощущать, сколько проходов и под каким углом нужно, чтобы лезвие оставалось острым долго.

Этот простой лайфхак доказывает, что даже старый кухонный нож может стать почти новым, стоит знать правильный прием. Попробуйте и убедитесь сами – острота под рукой может появиться за считанные минуты.