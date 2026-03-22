Старий ніж — нова гострота: як заточити інструмент за хвилини вдома

Багато господинь стикаються з тим, що улюблений ніж раптом стає тупим, і працювати ним стає некомфортно.

Але зовсім не обов’язково бігти купувати новий – старий ніж можна буквально "оживити" за кілька хвилин, використавши те, що знайдеться у кожному домі. Як саме це зробити розповіли на threads-сторінці "culinary_academy_ua".

Авторка допису зазначає, що знадобиться лише керамічна тарілка: переверніть її дном догори, зверніть увагу на шорстке кільце по краю. Далі простий трюк: проведіть лезом ножа по цьому кільцю 5–6 разів з кожного боку під кутом близько 20°. Важливо дотримуватися кута і рівномірно повторювати рухи – так метал "набере гостроти" і лезо знову стане ріжучим. Метод працює практично з будь-яким ножем, незалежно від матеріалу леза, і з будь-якою керамічною тарілкою.

Цей спосіб не тільки повертає ножу функціональність, а й економить час та гроші, адже купівля нового кухонного інструменту не потрібна. Після кількох хвилин вправ ваш ніж готовий до будь-яких кулінарних завдань – нарізки овочів, м’яса чи хліба.

Дрібні нюанси: намагайтеся робити рухи плавно, не тиснути надто сильно на лезо, щоб не пошкодити його. А якщо тарілка має сильні дефекти або тріщини – оберіть іншу поверхню. З практикою можна точно відчувати, скільки проходів і під яким кутом потрібно, щоб лезо залишалося гострим довго.

Цей простий лайфхак доводить, що навіть старий кухонний ніж може стати майже новим, варто лише знати правильний прийом. Спробуйте і переконайтеся самі – гострота під рукою може з’явитися за лічені хвилини.