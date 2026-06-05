Неуловимую птицу заметили в Украине. Что особенного в пернатой гостье (фото)

Взрослые самцы имеют особый "символ" на груди

На Днепропетровщине возле Кривого Рога увидели редкую птицу. Речь идет о серой куропатке.

Об этом сообщают местные каналы, ссылаясь на зоолога-любителя Анатолия Сальника. Отмечается, что эта птица все реже встречается людям на глаза.

Как видно на фото, снаружи серая куропатка напоминает небольшую курицу или сизого голубя. Обычно эти птицы ведут преимущественно наземный образ жизни и отлично приспособлены к маскировке в траве. Потому летом их довольно трудно заметить.

Серая куропатка

Заметим, что специалисты связывают уменьшение численности этих птиц с активным использованием химикатов в агросекторе. Однако сейчас серая куропатка не занесена в Красную книгу.

Для справки

Серая куропатка – это птица среднего размера из семейства фазанов, распространенная в Евразии. Ее часто можно увидеть на полях, лугах и опушках. Куропатка имеет рябое серо-бурое оперение, идеально маскирующее птицу среди сухих листьев и травы.

Серые куропатки

Взрослые самцы имеют на груди большое каштановое пятно в форме подковы. Взлетают куропатки редко и неохотно, с громким хлопком крыльев. Однако они очень быстро бегают. В Украине эти птицы распространены почти везде, кроме сплошных лесов и высокогорья Карпат.

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