Не только квартира и бизнес: у мужа Маркаровой появился паспорт другой страны

У совладельца Аккордбанка есть недвижимость и бизнес за океаном

Муж бывшего посла Украины в США, а ныне советницы президента по восстановлению и инвестициям Оксаны Маркаровой Даниил Волынец получил американское гражданство.

Об этом "Телеграфу" стало известно из документов Нацбанка. Волынец является крупнейшим совладельцем Аккордбанка.

"Можно лишь предполагать, что в этом ему посодействовала жена Оксана Маркарова, которая с февраля 2021 по август 2025-го занимала должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в США", — говорится в материале "НБУ устроит новый стресс для крупнейших банков. У кого самые плохие показатели — перечень".

Владельцы Аккордбанка. Справка НБУ

Что известно о Данииле Волынце

Даниил Волынец родился в 1958 году в семье писателя, диссидента и правозащитника Мефодия Волынца.

Окончил Киевский институт народного хозяйства по специальности "Планирование народного хозяйства". Имеет почти пятилетний опыт работы в системе Стройбанка СССР (позже – Проминвестбанк). В 2007-2018 годах входил в состав Наблюдательного совета "Сбербанка" и некоторое время также возглавлял его.

В 1986-1989 годах Волынец занимал должность главного бухгалтера Строительного управления Киевгорстроя, после чего продолжил карьеру в частных инвестиционных компаниях. В 2008 году стал одним из соучредителей "Аккордбанка" и впоследствии его конечным бенефициарным владельцем.

У Волынца есть бизнес как в Украине, так и за рубежом. В июле 2018 года банкир приобрел у США квартиру площадью 278 кв. м. В 2022 году он открыл там компанию RUTA LLC – ресторан, расположенный в престижном районе Вашингтона, специализирующийся на традиционной украинской кухне. Из данных декларации Маркаровой за 2024 год стало известно, что у ее мужа появилась компания под названием ОРЗ2036, стоимостью 38 млн грн. При этом в документе отсутствовали данные о доходах мужа от его бизнеса в Америке.

Также Волынец является членом исполнительного совета Ukraine House DC (Вашингтон, округ Колумбия, США). Следует отметить, что Оксана Маркарова — глава консультативного совета фонда.

Напомним, на Закарпатье правоохранители задержали сотрудников Аккордбанка, которым владеет Волынец. Мужчины перевозили военнообязанных граждан к границе в инкассаторском автомобиле. Услуга по перевозке стоила 1500 долларов США.