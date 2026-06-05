В "АТБ" пустеют витрины из-за удара по складу: чего уже нет и чего скоро может не быть

Компания пытается поскорее наладить поставки

Удар россиян по одному из самых больших складов "АТБ " в Днепре может вызвать дефицит важнейших продуктов. Уже сейчас магазины пытаются решить проблему, перевозя товары друг от друга.

Об этом "Телеграфу" рассказал источник из сети "АТБ". По словам собеседника, ситуация выглядит достаточно угрожающей, ведь поставок некоторых фруктов и овощей почти нет.

"Витрины в некоторых магазинах фактически пустые. Кое-где почти ничего не осталось. Уже начали оперативно перемещать товары из одних магазинов в другие", — говорит источник.

Пожар после удара русского дрона по складу "АТБ". Фото Днепропетровская ОВА

Собеседник добавляет, что сейчас самая плохая ситуация с овощами и фруктами. К примеру, с фруктов остались только яблоки и лимоны. То есть, ни бананов, ни цитрусовых нет. Однако впоследствии ситуация может усугубиться и с колбасными изделиями, и яйцами.

Сеть "АТБ" пытается урегулировать ситуацию с товарами в Днепре, но из-за уничтожения самого большого склада, сделать это быстро не получится. Фактически каждый магазин имеет свои запасы на складах, но скоропортящиеся продукты не хранят в большом количестве. Поэтому первыми начали исчезать с полок овощи и фрукты, в дальнейшем ситуация может ухудшиться.

Какие товары могут исчезнуть в Днепре. Инфографика ИИ/"Телеграф"

Заметим, что дефицит также может стать причиной скачка цен, ведь доступных товаров будет меньше, а их место будут занимать более дорогие.

Что известно об ударе по складу "АТБ"?

Как сообщал "Телеграф", 3 июня Россия совершила очередную атаку по Днепру. Под ударом оказался распределительный центр корпорации "АТБ". На месте начался масштабный пожар. А во время ликвидации последствий обстрела враг нанес повторный удар по расположенной рядом логистической компании.

Удар по складам "АТБ" в Днепре. Инфографика: ИИ/"Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 2 июня россияне атаковали Днепр. Под удар попали жилые дома, много погибших, среди них маленький ребенок.