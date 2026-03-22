Счастья с удачей больше не будет с вами. Что нельзя делать 22 марта, чтобы не согрешить

В воскресенье, 22 марта, христиане восточного обряда в Украине по новому церковному стилю почитают память священномученика Василия Анкирского.

Василий Анкирский жил в IV веке в городе Анкира (ныне Анкара, Турция). Его жизнь пришлась на время жестоких гонений на христиан, устроенных императором Юлианом Отступником, который стремился восстановить язычество и уничтожить христианскую веру.

Святой оставался верен Христу и призывал своих собратьев-христиан сохранять верность Богу. За это он подвергался мучительным пыткам, но не отказался от веры. В 362 году Василия Анкирского казнили.

В старину считалось, что в этот день из южных краев возвращаются жаворонки, принося с собой тепло. Женщины пекли обрядовое печенье в форме птиц — символ наступления весны.

Народные приметы 22 марта

Какая погода на Василия – такова будет и на Пасху.

На небе много звезд – ждите поздней весны.

День солнечный и теплый – лето будет таким же.

Жаворонок высоко летит – весна будет теплой и быстрой.

У кого именины 22 марта

Сегодня именины отмечает Василий, Василиса, Дарья и Таисия.

Что нельзя делать 22 марта

В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения у них нет

Заниматься генеральной уборкой, мыть полы или подметать. Считается, что мокрые полы в этот день сулят слезы домочадцам, а выметание мусора может "вымести" благополучие и привлечь беду.

Вывешивать постиранное белье на улице . По народным поверьям, через мокрые вещи в дом может проникнуть нечисть.

Прогонять птиц, разрушать их гнезда или причинять им вред — это грозит неурожаем и лишением небесной защиты.

Давать деньги в долг — большой риск, что их не вернут, а в семье начнутся финансовые трудности.

Делиться своими идеями и планами на будущее — они могут не осуществиться.

Также 22 марта нельзя ругаться, сквернословить, сплетничать и желать зла другим. В 2026 году этот день выпадает на период Великого поста 2026, поэтому следует воздерживаться от употребления мяса, молочных продуктов и алкоголя.