В Киеве на почте прогремел взрыв. Есть жертвы (фото)

Вероятно, взрывной предмет был в одной из посылок

Утром в пятницу, 5 июня, прогремел взрыв на почтовом терминале в Оболонском районе Киева. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает полиция столицы. Инцидент произошел на территории сортировочного центра почтового оператора при осмотре одной из посылок.

В полиции не уточнили, на терминале какого именно почтового оператора произошел взрыв. Однако судя по фото, можно предположить, что это — "Новая почта", так как контейнеры, которые видны на снимках — красные.

На месте работают взрывотехники. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция на месте взрыва. Фото: kyiv.npu.gov.ua

"По предварительной информации, взрыв произошел во время осмотра одной из посылок. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое 37 и 41 года — получили ранения", — говорится в сообщении.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики. Выясняются обстоятельства трагедии.

Как рассказывал "Телеграф", в октябре прошлого года на сортировочном центре "Укрпочта" в Соломенском районе Киеве произошел взрыв при осмотре посылки. В результате происшествия пострадали пять человек: работники отделения почты и специалисты таможенной службы. Как выяснилось, опасная посылка была не одна. 40-летний житель Тернополя хотел отправить боеприпасы как сувенир и они сдетонировали в посылке.