Щастя з удачею більше не буде з вами. Що не можна робити 22 березня, щоб не згрішити

У неділю, 22 березня, християни східного обряду в Україні за новим церковним стилем вшановують пам’ять священномученика Василя Анкірського.

Василь Анкірський жив у IV столітті у місті Анкіра (нині Анкара, Туреччина). Його життя припало на час жорстоких гонінь на християн, влаштованих імператором Юліаном Відступником, який прагнув відновити язичництво та знищити християнську віру.

Святий залишався вірним Христу і закликав своїх побратимів-християн зберігати вірність Богові. За це він зазнав болісних тортур, але не відмовився від віри. У 362 році Василя Анкірського стратили.

У давнину вважалось, що цього дня з південних країв повертаються жайворонки, приносячи із собою тепло. Жінки пекли обрядове печиво у формі птахів – символ настання весни.

Народні прикмети 22 березня

Яка погода на Василя – такою буде і на Великдень.

На небі багато зірок – чекайте пізньої весни.

День сонячний та теплий – літо буде таким самим.

Жайворонок високо летить – весна буде теплою та швидкою.

У кого іменини 22 березня

Сьогодні іменини відзначає Василь, Василина, Дар’я та Таїсія.

Що не можна робити 22 березня

У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають

Займатися генеральним прибиранням, мити підлогу або підмітати. Вважається, що мокра підлога цього дня обіцяє сльози домочадцям, а вимітання сміття може "вимести" добробут і притягнути біду.

Вивішувати випрану білизну на вулиці . За народними повір'ями, через мокрі речі до оселі може проникнути нечисть.

Проганяти птахів, руйнувати їх гнізда чи завдавати їм шкоди — це загрожує неврожаєм та втратою небесного захисту.

Давати гроші у борг — великий ризик, що їх не повернуть, а в сім'ї розпочнуться фінансові труднощі.

Ділитись своїми ідеями та планами на майбутнє — вони можуть не здійснитися.

Також 22 березня не можна лаятися, лихословити, пліткувати і бажати зла іншим. У 2026 році цей день випадає на період Великого посту 2026, тому слід утримуватися від вживання м’яса, молочних продуктів та алкоголю.