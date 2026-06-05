Бутылки из-под моющих средств — это сокровище: как они помогут сэкономить, поддерживать порядок и украсить дом

3 способа превратить их в полезные вещи для дома

Пустые емкости из-под моющих средств могут получить вторую жизнь вместо того, чтобы оказаться в мусорке. Благодаря крепкому пластику и удобной форме их легко превратить в практичные вещи для дома.

Достаточно немного фантазии, краски и подручных материалов для создания полезных аксессуаров без лишних затрат. О нескольких простых способах, как использовать старые контейнеры с пользой, написали в "Los Andes 142".

Органайзеры для разных комнат

Один из самых простых вариантов — сделать из пластиковых бутылок удобные органайзеры. Для этого достаточно обрезать бутылки до нужной высоты, обработать края и покрасить их в желаемый цвет.

Такие контейнеры подойдут для хранения ручек, карандашей, косметических кистей, кухонных принадлежностей, расчесок и других мелочей. Они помогут поддерживать порядок на рабочем столе, кухне или в ванной комнате.

Оригинальные горшки для растений

Пластиковые емкости также могут стать стильными кашпо для комнатных растений. Достаточно проделать несколько отверстий для отвода воды и украсить внешнюю часть краской, веревкой или декоративными элементами.

Такие горшки прекрасно подходят для суккулентов, кактусов, ароматных трав и небольших цветов. Они придают дому уют и позволяют обновить интерьер без значительных затрат.

Корзины для хранения и журналов

Еще одна интересная идея — превратить бутылки во вместительные корзины или подставки для журналов. Для этого достаточно вырезать одну из сторон под углом и украсить поверхность тканью, самоклеящейся пленкой или веревкой.

В таких органайзерах можно хранить многоразовые пакеты, средства для уборки, зарядные устройства, детские игрушки, документы или журналы. Это простой способ поддерживать порядок и при этом не тратить деньги на новые системы хранения.

Что полезного сделать из бутылок моющих средств. Фото: сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пластиковые крышки помогут навести порядок в квартире.