Прозрачный и "русскоязычный". Как выглядит раритетный пакет "АТБ" (фото)

Сейчас преобладает тренд на экологичность

Пакет "АТБ", который за границей превратился в символ, за время существования сети сменил несколько дизайнов. Когда-то он был прозрачным и с надписями на русском языке.

Такой "раритет" показали в соцсети Threads. Это — прозрачный пакет для фасовки, на нем логотип "АТБ" с надписями на русском — "Удобно и экономно".

Один из первых пакетов "АТБ". Фото: threads.com/@sriblianska_valentina

Автор фото не уточнила, какого года пакет. Вероятно, ему несколько десятилетий — сеть использовала такие в конце 1990-х начале 2000-х годов.

Пакеты "АТБ" — история

Пакет "АТБ" за годы существования сети претерпевал несколько существенных изменений. Сейчас властвует тренд на отсутствие вреда экологии, так как обычный пакет из полиэтилена может разлагаться несколько столетий и при этом вредить окружающей среде.

Сеть использует "Зеленый пакет" — прочный, удобный и экологичный. Они есть разных размеров, в зависимости от количества покупок.

Зеленый пакет "АТБ". Фото: АТБ

Рождественский пакет "АТБ". Фото: VIOLITY

Также сеть предлагает биоразлагаемые пакеты (из кукурузного крахмала). Есть в ассортименте также многоразовые экосумки.

Биоразлагаемый пакет. Фото: АТБ

Экосумка "АТБ". Фото: Facebook

Легендарный синий пакет "АТБ"

Долгие годы перед этим основным в сети был плотный синий пакет с большим желто-сине-красным логотипом. "Легендарный синий пакет" из "АТБ" помнит, наверное, каждый украинец.

Синий пакет "АТБ" понравился котику. Фото: nashemisto.dp

За сколько сейчас можно продать "синий пакет" "АТБ"

В 2018 году его сменил пакет с нынешним дизайном. Кстати, на "синих" пакетах из "АТБ" можно неплохо заработать. На известной платформе по продажам их продают по цене 350 гривен за штуку.

Пакеты АТБ старого дизайна продают на OLX. Фото: OLX

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" придумали интересную альтернативу пакетам под овощи и фрукты. Украинцы в восторге от новой тары.