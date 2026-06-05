Прозрачный и "русскоязычный". Как выглядит раритетный пакет "АТБ" (фото)
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Сейчас преобладает тренд на экологичность
Пакет "АТБ", который за границей превратился в символ, за время существования сети сменил несколько дизайнов. Когда-то он был прозрачным и с надписями на русском языке.
Такой "раритет" показали в соцсети Threads. Это — прозрачный пакет для фасовки, на нем логотип "АТБ" с надписями на русском — "Удобно и экономно".
Автор фото не уточнила, какого года пакет. Вероятно, ему несколько десятилетий — сеть использовала такие в конце 1990-х начале 2000-х годов.
Пакеты "АТБ" — история
Пакет "АТБ" за годы существования сети претерпевал несколько существенных изменений. Сейчас властвует тренд на отсутствие вреда экологии, так как обычный пакет из полиэтилена может разлагаться несколько столетий и при этом вредить окружающей среде.
Сеть использует "Зеленый пакет" — прочный, удобный и экологичный. Они есть разных размеров, в зависимости от количества покупок.
Также сеть предлагает биоразлагаемые пакеты (из кукурузного крахмала). Есть в ассортименте также многоразовые экосумки.
Легендарный синий пакет "АТБ"
Долгие годы перед этим основным в сети был плотный синий пакет с большим желто-сине-красным логотипом. "Легендарный синий пакет" из "АТБ" помнит, наверное, каждый украинец.
За сколько сейчас можно продать "синий пакет" "АТБ"
В 2018 году его сменил пакет с нынешним дизайном. Кстати, на "синих" пакетах из "АТБ" можно неплохо заработать. На известной платформе по продажам их продают по цене 350 гривен за штуку.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" придумали интересную альтернативу пакетам под овощи и фрукты. Украинцы в восторге от новой тары.