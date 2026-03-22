Главное, чтобы кадык не вырвал: фото Джошуа с Гордоном стало мемом в сети

Украинцы радостно встретили британского гостя

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа пребывает с визитом в Украине. Сегодня он попал на фото, после которого стал одним из героев мемов.

Кадр с Джошуа мгновенно завирусился в сети. Соответствующее фото обнародовала жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман.

Украинская журналистка и главный редактор издания "ГОРДОН" Олеся Бацман поделилась фотографией, где она находится в компании двух чемпионов мира по боксу Александра Усика и Энтони Джошуа, а также своего мужа Дмитрия Гордона. Этот снимок вызвал бурную реакцию в сети.

"Когда количество чемпионов мира на один квадратный метр зашкаливает! С Александром Усиком и Энтони Джошуа", — подписала фото Бацман.

В комментариях украинцы несколько возмутились таким визитом. Люди считают, что в Украине можно найти что-то более интересное, чем визит к Дмитрию Гордону.

"Усик привез боксера Энтони Джошуа в Киев, чтобы показать ему Гордона и *задать взбучку Шуфричу. Как видите, Гордона ему уже показали", — подписал фото автор мема.

"В Украине же нечего показывать AJ, чем лысого Г-на";

"Чтоб не вырвал же кадык, надо следить….", — шутят пользователи.

"Олеся Бацман и три чемпиона мира по боксу", — шутят в сети.

Тем временем Усик стал футбольным функционером

Как сообщал "Телеграф", в воскресенье, 22 марта, чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) стал первым вице-президентом в ФК "Полесье".

О переходе Усика из игроков в руководство клуба сообщил президент "Полесья" Геннадий Буткевич. По его словам, основным направлением работы Усика станет реформа судейства в украинском футболе.

Александр Усик и Геннадий Буткевич. Фото fcpolissya

