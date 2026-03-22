Головне, щоб кадик не вирвав: фото Джошуа з Гордоном стало мемом в мережі

Українці радісно зустріли британського гостя

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа відвідує Україну. Сьогодні він потрапив на фото, після якого став одним з героїв мемів.

Кадр з Джошуа миттєво завірусився в мережі. Відповідну світлину оприлюднила дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман.

Яке фото опублікувала Бацман

Українська журналістка та головний редактор видання "ГОРДОН" Олеся Бацман поділилася фотографією, де вона перебуває в компанії двох чемпіонів світу з боксу Олександра Усика та Ентоні Джошуа, а також свого чоловіка Дмитра Гордона. Цей знімок викликав бурхливу реакцію в мережі.

"Коли кількість чемпіонів світу на один квадратний метр зашкалює! З Олександром Усиком і Ентоні Джошуа", — підписала фото Бацман.

Фото Олесі Бацман

Як відреагували соцмережі

В коментарях українці дещо обурились такому візиту. Люди вважають, що в Україні можна знайти щось цікавіше ніж візит до Дмитра Гордона.

"Усик привіз боксера Ентоні Джошуа в Київ, щоб показати йому Гордона й дати *прочуханки Шуфричу. Як бачите, Гордона йому вже показали", — підписав фото автор мему.

Жарти щодо фото в мережі

"В Україні ж нема що показувати AJ, ніж лисого Г-на";

"Щоб же ж не вирвав кадика треба пильнувати….", — жартують в користувачі.

"Олеся Бацман і три чемпіони світу з боксу", — жартують в мережі.

Жарти користувачів

Тим часом Усик став футбольним функціонером

Як повідомляв "Телеграф", у неділю, 22 березня, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) став першим віцепрезидентом у ФК "Полісся".

Про перехід Усика з гравця до керівництва клубу повідомив президент "Полісся" Геннадій Буткевич. За його словами, основним напрямком роботи Усика стане реформа суддівства в українському футболі.

Олександр Усик та Геннадій Буткевич. Фото fcpolissya

