Головне, щоб кадик не вирвав: фото Джошуа з Гордоном стало мемом в мережі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українці радісно зустріли британського гостя
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа відвідує Україну. Сьогодні він потрапив на фото, після якого став одним з героїв мемів.
Кадр з Джошуа миттєво завірусився в мережі. Відповідну світлину оприлюднила дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман.
Яке фото опублікувала Бацман
Українська журналістка та головний редактор видання "ГОРДОН" Олеся Бацман поділилася фотографією, де вона перебуває в компанії двох чемпіонів світу з боксу Олександра Усика та Ентоні Джошуа, а також свого чоловіка Дмитра Гордона. Цей знімок викликав бурхливу реакцію в мережі.
"Коли кількість чемпіонів світу на один квадратний метр зашкалює! З Олександром Усиком і Ентоні Джошуа", — підписала фото Бацман.
Як відреагували соцмережі
В коментарях українці дещо обурились такому візиту. Люди вважають, що в Україні можна знайти щось цікавіше ніж візит до Дмитра Гордона.
"Усик привіз боксера Ентоні Джошуа в Київ, щоб показати йому Гордона й дати *прочуханки Шуфричу. Як бачите, Гордона йому вже показали", — підписав фото автор мему.
"В Україні ж нема що показувати AJ, ніж лисого Г-на";
"Щоб же ж не вирвав кадика треба пильнувати….", — жартують в користувачі.
"Олеся Бацман і три чемпіони світу з боксу", — жартують в мережі.
Тим часом Усик став футбольним функціонером
Як повідомляв "Телеграф", у неділю, 22 березня, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) став першим віцепрезидентом у ФК "Полісся".
Про перехід Усика з гравця до керівництва клубу повідомив президент "Полісся" Геннадій Буткевич. За його словами, основним напрямком роботи Усика стане реформа суддівства в українському футболі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що красуня-дружина Усика показала рідкісні фото з чоловіком. На одному з них боксер показався у стильному "рожевому" образі.