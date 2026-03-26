Едва дотягивает до 30 тысяч? Сколько зарабатывают украинцы с дипломом самых популярных специальностей

На уровень оплаты работы влияет не только опыт

В Украине длительное время первенство среди абитуриентов занимает несколько специальностей — "право", "менеджмент", "международные отношения". Эта тенденция постепенно меняется, но радикальной перетасовки еще не произошло.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования Николай Трофименко. По его словам, сейчас вообще "просыпаются" почти забытые специальности, такие как "строительство".

"Если посмотреть на вступление последних лет, то привычный спрос никуда не исчез — право, менеджмент, экономика и дальше держатся в топе спроса. Но с каждым годом их все больше двигают компьютерные науки, инженерия, медицина, реабилитация, психология и даже педагогика и строительство", — говорит замминистра.

По его словам, на данный момент топ популярных специальностей не перевернулся с ног на голову. Однако с годами он уже не так однороден, как раньше.

Сколько уплатят в Украине с образованием "право", "менеджмент" и "международные отношения"

Отметим, что украинцы с дипломом "право" могут работать адвокатом, юристом, судьей, прокурором. Средняя зарплата по этой специальности составляет примерно 25 тысяч грн. При этом зарплату в основном указывают частные компании. Так, юристы получают примерно 30 тысяч грн, адвокаты – 40 тысяч, помощники юристов – до 19 тысяч грн.

Сколько зарабатывают по специальности право

По специальности "менеджмент" можно работать на большинстве руководящих должностях, а именно: администратор, директор, заместитель директора и т.д. Уровень средней зарплаты по категории "Управление персоналом" составляет 30 тысяч грн в месяц.

Сколько зарабатывают по специальности

Украинцы, имеющие диплом "международные отношения", могут занимать должности дипломата, атташе, аналитика, менеджера по международному развитию, переводчика и т.д. Уровень заработка по этой специальности зависит не только от места работы, но и от должности.

Заметим, что большую роль в уровне зарплаты по вышеперечисленным специальностям играет опыт и место работы. Как правило, частные компании предлагают более высокий заработок.

