Как перевод часов может отразиться на карманах украинцев: кто в зоне риска

Работники со стандартным графиком работы (в частности, с 9:00 до 18:00) "не почувствуют" перевод часов

В ночь на 29 марта в Украине переводят часы на летнее время. Это напрямую отразится на украинцах, в частности на их работе.

Об этом пишет издание Kadroland. Журналисты напоминают, что работники со стандартным графиком работы (в частности, с 9:00 до 18:00) "не чувствуют" перевод часов. Ведь продолжительность работы в таком случае никоим образом не изменится. Однако на предприятиях с непрерывным производством ночное изменение в ночь на 29 марта уменьшает количество рабочих часов на 1 час.

"Еще одна категория работников, на ком может сказаться перевод часов, это работники, чья работа зависит от световых суток. Может потребоваться смена графика работы", — отмечается в статье.

Справка: в 2026 году на летнее время Украина переходит в ночь с 28 на 29 марта. В 3:00 29 марта стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед.

Как отразится на зарплате

Как пишет Factor, если работнику установлен оклад, и он полностью отработал все дни по графику работы в марте, то ему надо начислить оклад в полном размере. Совсем иная картина получается в случае, если работнику установлена часовая тарифная ставка (почасовая оплата труда). В данном случае работнику будут оплачены фактически отработанные часы в марте. Следовательно, "выпавший" 1 ч повлияет на сумму основной зарплаты работника, который трудился в ночь перевода часов. Работнику оплатят то количество часов, которые он отработал по факту.

Переход на летнее время. Инфографика Телеграф

