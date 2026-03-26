Можно ли работать на Пасху: в каких случаях это не считается грехом – ответ капеллана

Есть сферы, где работники должны быть на работе

Пасху в Украине в этом году отмечают 12 апреля. Работать в этот день не запрещено, если работа вынужденная или социально важная, а не проявление сознательного неуважения к великому христианскому празднику.

Об этом сказал священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк в интервью "Телеграфу". Он отметил, что в религиозном контексте важно понимать приоритеты и обстоятельства, в которых находится человек.

"Работать в Пасху не грех, если эта работа не связана с сознательным пренебрежением праздника", — сказал он.

Подробнее об этом: Как правильно праздновать Пасху. Священник объяснил, что не ошибка и грех.

По словам священника, в современных условиях есть сферы, где невозможно прекратить деятельность даже в такой день. В частности, военнослужащие, спасатели и врачи не могут покинуть свои посты или не лечить раненых и больных людей, поэтому такая работа не считается грехом.

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" писал, что из-за действия военного положения в Украине официальные государственные выходные в понедельник после Пасхи отменены. Однако, согласно законодательству, каждый работодатель имеет право индивидуально решать этот вопрос. Руководители частных компаний могут по своему усмотрению предоставить работникам выходной, а в государственных учреждениях этот день остается рабочим с соответствующей оплатой труда.