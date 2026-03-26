Ледь дотягує до 30 тисяч? Скільки заробляють українці з дипломом найпопулярніших спеціальностей

На рівень оплати роботи впливає не тільки досвід

В Україні тривалий час першість серед абітурієнтів займає кілька спеціальностей — "право", "менеджмент", "міжнародні відносини". Ця тенденція поступово змінюється, але радикальної перетасовки ще не відбулось.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти Микола Трофименко. За його словами, наразі взагалі "прокидаються" майже забуті спеціальності, такі як "будівництво".

"Якщо подивитися на вступ останніх років, то звичний попит нікуди не зник – право, менеджмент, економіка й далі тримаються в топі попиту. Але з кожним роком їх все більше посувають комп’ютерні науки, інженерія, медицина, реабілітація, психологія і навіть педагогіка і будівництво", — каже заступник міністра.

За його словами, наразі топ популярних спеціальностей не перевернувся з ніг на голову. Проте з роками він уже не такий однорідний, як раніше.

Скільки сплатять в Україні з освітою "право", "менеджмент" та "міжнародні відносини"

Зауважимо, що українці з дипломом "право" можуть працювати адвокатом, юристом, суддею, прокурором тощо. Середня зарплата за цією спеціальністю становить приблизно 25 тисяч грн. При цьому зарплату переважно вказують приватні компанії. Так, юристи отримують приблизно 30 тисяч грн, адвокати — 40 тисяч, помічники юристів — до 19 тисяч грн.

Скільки заробляють за спеціальністю право

За спеціальністю "менеджмент" можна працювати на більшості керівних посадах, а саме: адміністратор, директор, заступник директора тощо. Рівень середньої зарплати за категорією "Управління персоналом" становить 30 тисяч грн на місяць.

Скільки заробляють за спеціальністю менеджмент

Українці, які мають диплом "міжнародні відносини", можуть обіймати посади дипломата, аташе, аналітика, менеджера з міжнародного розвитку, перекладача тощо. Рівень заробітку за цією спеціальністю залежить не тільки від місця роботи, а й від посади.

Зауважимо, що чималу роль у рівні зарплати за вище перерахованими спеціальностями відіграє досвід та місце роботи. Як правило, приватні компанії пропонують вищий заробіток.

