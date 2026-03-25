У некоторых украинцев есть дополнительные 4 дня отпуска в год, о которых мало кто знает: как получить компенсацию

Работодатель должен выплатить деньги, если работник не воспользуется дополнительными днями отпуска

Сотрудники, работающие за компьютером, могут иметь право не только на дополнительные дни отпуска, но и на денежную компенсацию вместо них. Однако получить такие выплаты можно не всегда — закон устанавливает четкие условия, без выполнения которых деньги не начислят.

Работники, исполняющие обязанности с использованием компьютера, имеют право не только на ежегодный основной отпуск продолжительностью 24 календарных дня, но и на дополнительные 4 дня отдыха. Такое право предусмотрено в статье 8 Закона Украины "Об отпусках".

Данная норма применяется к работникам, чья работа связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой. Перечень профессий определен постановлением Кабинета Министров Украины № 1290, в котором, в частности, указаны работники, работающие на электронно-вычислительных машинах.

Имеющий право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда. Фото: скриншот из постановления Кабмина

При этом закон устанавливает лишь максимальную продолжительность — до 4 дней. Конкретное количество дней определяется коллективным или трудовым договором.

Чтобы получить такой отпуск, работник должен фактически работать за компьютером не менее половины рабочего времени. Работодатель должен вести учет этого времени, а продолжительность отпуска начисляется пропорционально отработанному периоду.

Право на денежную компенсацию

Согласно закону, получить денежную компенсацию за дополнительные дни можно только после использования не менее 24 календарных дней ежегодного основного отпуска за соответствующий рабочий год. Только после этого неиспользованные дни "компьютерного" отпуска могут быть компенсированы денежными средствами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что новый проект Трудового кодекса вызвал вопрос из-за возможного сокращения декрета до 4 месяцев и видеонаблюдения на работе, поэтому издание обратилось к нардепке Ирине Никорак, чтобы узнать детали изменений.