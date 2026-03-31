"Там бриллиант внутри?" Украинцев удивили заоблачные цены на паски в магазине

Самый дешевый кекс продают свыше 1000 грн

В супермаркетах к Пасхе уже начали продавать паски, однако цены на некоторые из них удивляют. В частности, в Le Silpo продают пасхальные кексы за 5 тысяч грн.

Как отмечено на сайте магазина, эти паски изготовлены в Италии. Речь идет о кексах от Fiasconaro Colomba Dolce&Gabbana.

Самой дорогой позицией есть пасхальный шоколадный кекс весом в 1 кг. Он стоит 4999 грн. Продают такой кулич в металлической фирменной коробке. Также на полках можно увидеть паски за 3 тысячи гривен, 2700 и 1400 гривен.

Цена паски от Fiasconaro Colomba Dolce&Gabbana

Самой дешевой позицией в этой коллекции есть пасхальный кекс за 1200 грн. Интересно, что только изделия от Dolce&Gabbana имеют фирменную металлическую коробку, остальные паски Fiasconaro продают в красивой бумажной упаковке.

Сколько стоят паски в Сильпо

Кстати, состав кексов достаточно чистый и содержит лишь небольшое количество стабилизаторов и консервантов. К паске за 5 тысяч грн в подарок идет специальный нож для намазывания пасты.

Состав паски Fiasconaro Colomba Dolce&Gabbana

Дорогие пасхальные кексы уже заметили в магазине в Днепре, что вызвало бурную реакцию днепрян. Ведь многие не просто удивлены ценой, они не понимают для кого, создают такие кексы.

В Днепре продают паски за 5 тысяч

Люди писали:

Мы не из такой семьи, мы из богатой.

Ну и кто будет покупать эти паски?

Тю импортный продукт. Что удивительного?

Что-то очень дешево. Наверное, просрочка прошлогодняя из Италии. Осторожно, покупая проверяйте сроки.

Обычная европейская цена.

А там брюлики внутри?

