"Там бриллиант внутри?" Украинцев удивили заоблачные цены на паски в магазине
Самый дешевый кекс продают свыше 1000 грн
В супермаркетах к Пасхе уже начали продавать паски, однако цены на некоторые из них удивляют. В частности, в Le Silpo продают пасхальные кексы за 5 тысяч грн.
Как отмечено на сайте магазина, эти паски изготовлены в Италии. Речь идет о кексах от Fiasconaro Colomba Dolce&Gabbana.
Самой дорогой позицией есть пасхальный шоколадный кекс весом в 1 кг. Он стоит 4999 грн. Продают такой кулич в металлической фирменной коробке. Также на полках можно увидеть паски за 3 тысячи гривен, 2700 и 1400 гривен.
Самой дешевой позицией в этой коллекции есть пасхальный кекс за 1200 грн. Интересно, что только изделия от Dolce&Gabbana имеют фирменную металлическую коробку, остальные паски Fiasconaro продают в красивой бумажной упаковке.
Кстати, состав кексов достаточно чистый и содержит лишь небольшое количество стабилизаторов и консервантов. К паске за 5 тысяч грн в подарок идет специальный нож для намазывания пасты.
Дорогие пасхальные кексы уже заметили в магазине в Днепре, что вызвало бурную реакцию днепрян. Ведь многие не просто удивлены ценой, они не понимают для кого, создают такие кексы.
Люди писали:
- Мы не из такой семьи, мы из богатой.
- Ну и кто будет покупать эти паски?
- Тю импортный продукт. Что удивительного?
- Что-то очень дешево. Наверное, просрочка прошлогодняя из Италии. Осторожно, покупая проверяйте сроки.
- Обычная европейская цена.
- А там брюлики внутри?
Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли есть паску, если не держал пост и считается ли это грехом.