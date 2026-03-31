Паска сладкая или соленая? Каким должен быть настоящий пасхальный хлеб (фото)

Некоторые прибегают к традиционному рецепту

В соцсетях разгорелась оживленная дискуссия о том, какой на самом деле должна быть настоящая пасхальная паска. Поводом послужило сообщение в Threads, где пользователи подчеркнули: традиционная паска — это не десерт, а обрядовый хлеб, который подают вместе с мясом, яйцами и другими праздничными блюдами.

По их мнению, популярные сейчас вариации вроде панеттоне или современных сладких "пасок" с начинками — это скорее десерты, ведь классический рецепт предусматривает только сдобное тесто с добавлением сухофруктов — изюма, кураги или цукатов.

В комментариях большинство пользователей поддержало такую позицию, делясь фотографиями собственной выпечки и семейными рецептами. Дискуссия быстро вышла за пределы одного сообщения и превратилась в настоящее обсуждение традиций.

Чтобы разобраться, журналисты "Телеграфа" обратились к чату GPT с вопросом, как именно должен выглядеть пасхальная паска.

Как он объяснил, настоящая украинская паска — это высокий сладкий хлеб из сдобного дрожжевого теста, символизирующий Воскресение Христово. Она имеет характерную цилиндрическую форму, готовится с большим количеством яиц и масла и традиционно украшается элементами из теста — крестами, косами или цветами. В то же время привычная сегодня белая глазурь с посыпкой — это более позднее городское дополнение, тогда как аутентичная паска выглядит как румяный хлеб с декором из теста.

