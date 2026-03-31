"Там діамант всередині?" Українців здивували захмарні ціни на паски в магазині

Найдешевший кекс продають за понад 1000 грн

У супермаркетах до Великодня вже почали продавати паски, однак ціни на деякі з них дивують. Зокрема у Le Silpo продають великодні кекси за 5 тисяч грн.

Як зазначено на сайті магазину, ці паски виготовлено в Італії. Йдеться про кекси від Fiasconaro Colomba Dolce&Gabbana.

Найдорожчою позицією є великодній шоколадний кекс вагою в 1 кг. Він коштує 4999 грн. Продають таку паску у металевій фірмовій коробці. Також на полицях можна побачити паски за 3 тисячі грн, 2700 та 1400 грн.

Ціна паски від Fiasconaro Colomba Dolce&Gabbana

Найдешевшою позицією в цій колекції є великодній кекс за 1200 грн. Цікаво, що лише вироби від Dolce&Gabbana мають фірмову металеву коробку, інші паски Fiasconaro продають в гарному паперовому упакуванні.

Скілкьи коштують паски в Сільпо

До слова, склад кексів досить чистий та містить лише невелику кількість стабілізаторів та консервантів. До паски за 5 тисяч грн в подарунок йде спеціальний ніж для намазування пасти.

Склад паски Fiasconaro Colomba Dolce&Gabbana

Дорогі великодні кекси вже помітили в магазині в Дніпрі, що викликало бурхливу реакцію дніпрян. Адже чимало людей не просто здивовані ціною, вони не розуміють для кого створюють такі кекси.

У Дніпрі продають паски за 5 тисяч

Люди писали:

Ми не з такої сім'ї, ми з багатої.

Ну і хто буде купляти ті паски?

Тю, імпортний продукт. Що дивного?

Щось дуже дешево. Напевне просрочка минулорічна з Італії. Обережно, купляючи перевіряйте терміни.

Звичайна європейська ціна.

А там брюлики всередині?

