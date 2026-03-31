"Там діамант всередині?" Українців здивували захмарні ціни на паски в магазині
Найдешевший кекс продають за понад 1000 грн
У супермаркетах до Великодня вже почали продавати паски, однак ціни на деякі з них дивують. Зокрема у Le Silpo продають великодні кекси за 5 тисяч грн.
Як зазначено на сайті магазину, ці паски виготовлено в Італії. Йдеться про кекси від Fiasconaro Colomba Dolce&Gabbana.
Найдорожчою позицією є великодній шоколадний кекс вагою в 1 кг. Він коштує 4999 грн. Продають таку паску у металевій фірмовій коробці. Також на полицях можна побачити паски за 3 тисячі грн, 2700 та 1400 грн.
Найдешевшою позицією в цій колекції є великодній кекс за 1200 грн. Цікаво, що лише вироби від Dolce&Gabbana мають фірмову металеву коробку, інші паски Fiasconaro продають в гарному паперовому упакуванні.
До слова, склад кексів досить чистий та містить лише невелику кількість стабілізаторів та консервантів. До паски за 5 тисяч грн в подарунок йде спеціальний ніж для намазування пасти.
Дорогі великодні кекси вже помітили в магазині в Дніпрі, що викликало бурхливу реакцію дніпрян. Адже чимало людей не просто здивовані ціною, вони не розуміють для кого створюють такі кекси.
Люди писали:
- Ми не з такої сім'ї, ми з багатої.
- Ну і хто буде купляти ті паски?
- Тю, імпортний продукт. Що дивного?
- Щось дуже дешево. Напевне просрочка минулорічна з Італії. Обережно, купляючи перевіряйте терміни.
- Звичайна європейська ціна.
- А там брюлики всередині?
Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна їсти паску, якщо не тримав піст і чи вважається це гріхом.