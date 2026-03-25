В "Сильпо" появились паски: сильно ли изменились цены за год (фото)

Стоимость некоторых позиций очень кусается

В сети появился пост украинки, которая обратила внимание на ранний праздничный ассортимент в супермаркетах "Сильпо". Магазин уже представил пасхальную выпечку на 2026 год — и выбор стал ещё интереснее.

В новом сезоне покупателям снова предлагают хиты прошлого года — в частности, популярную "верхушку паски" и различные вариации панеттоне. Как написала девушка в "Тhreads", ассортимент расширили новинками — появились паски с манго, а также панеттоне с разнообразными начинками.

Журналисты "Телеграфа" решили сравнить цены на праздничную выпечку. Как видно из ассортимента, в 2026 году цены на куличи и панеттоне существенно выросли по сравнению с 2025 годом.

Так, если в прошлом году маленький пасхальный кекс весом 100 г стоил 34,99 грн, то в этом году даже самые простые варианты стоят от 39,99 грн. Более крупные паски и панеттоне демонстрируют еще более заметное подорожание: например, вариант панеттоне, который в 2025 году стоил в пределах 99,0 грн (170 граммов), теперь оценивается в 129 грн (170 граммов) и более в зависимости от начинки и веса.

Какими будут паски в 2026

Сколько стоили популярные паски в 2025 в "Сильпо"

Особенно выделяются премиальные позиции — большие паски в 2025 году стоили 129,0 грн (500 граммов), а сейчас — 149 гривен.

В то же время, будут еще более дорогие предложения:

панеттоне с карамельной начинкой (350 граммов) — 299,0 грн;

панеттоне с начинкой из халвы (350 граммов) — 299,0 грн;

панеттоне (400 граммов) — 279,0 грн;

панеттоне с кремовой начинкой и яичным ликером (500 граммов) – 599,0 грн;

панеттоне с цукатами (750 граммов) — 799,0 грн;

панеттоне с фисташковым кремом (600 граммов) — 799,0 грн;

панеттоне из манго (480 граммов) — 999,0 грн.

Как изменились цены на паски в "Сильпо" с 2025 года. Фото: создано "Телеграфом"

