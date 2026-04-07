После курток сразу у футболки: когда в Днепре будет до +24

Днепрянам не стоит прятать зонтики в ближайшие дни

После нескольких прохладных дней в Днепре ожидается резкое потепление, которое станет заметным уже через неделю. Дневная температура может достигать +24 градусов.

Наиболее резкий перепад температуры ожидается с воскресенья, 12 апреля, на понедельник, 13 апреля. Прогноз предоставили в "Meteo".

Начало периода, в частности 7-10 апреля, будет характеризоваться нестабильными погодными условиями: дневная температура будет колебаться в пределах +7…+11 °C, а в отдельные дни опускаться еще ниже. При этом сохранится повышенная облачность и периодические дожди.

Самым прохладным днем ожидается суббота, 11 апреля, когда температура воздуха может снизиться до +8 °C днем и около 0 °C ночью. Такая погода станет своеобразным пиком кратковременного похолодания, после которого ситуация начнет быстро меняться.

Уже в воскресенье, 12 апреля, прогнозируется постепенное повышение температуры до +9 °C, а с начала новой недели изменения станут более ощутимыми. В понедельник, 13 апреля, воздух прогреется до +18 °C днем и +7 °C ночью.

Настоящий температурный скачок ожидается во вторник, 14 апреля, и среду, 15 апреля, когда дневные показатели составят +24 °C. Это означает почти летнюю погоду, которая будет сильно отличаться от предыдущих прохладных дней. Даже 16-17 апреля, несмотря на возможные кратковременные дожди, температура остается высокой — от +22 °C.

Когда в Днепре значительно потеплеет. Фото: "Meteo"

