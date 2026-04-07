Після курток одразу у футболки: коли у Дніпрі буде до +24

Дніпрянам не варто ховати парасольки найближчими днями

Після кількох прохолодних днів у Дніпрі очікується різке потепління, яке стане помітним уже за тиждень. Денні показники можуть сягнути +24 градусів.

Найрізкіший перепад температури очікується з неділі, 12 квітня, на понеділок, 13 квітня. Прогноз дали у "Meteo".

Початок періоду, зокрема 7-10 квітня, характеризуватиметься нестійкими погодними умовами: температура вдень коливається в межах +7…+11 °C, а в окремі дні опускається ще нижче. Водночас зберігається підвищена хмарність і періодичні дощі.

Найпрохолоднішим днем очікується субота, 11 квітня, коли температура повітря може знизитися до +8 °C вдень і близько 0 °C вночі. Така погода стане своєрідним піком короткочасного похолодання, після якого ситуація почне швидко змінюватися.

Вже у неділю, 12 квітня, прогнозується поступове підвищення температури до +9 °C, а з початку нового тижня зміни стануть більш відчутними. У понеділок, 13 квітня, повітря прогріється до +18 °C вдень та +7 °C — вночі.

Справжній температурний стрибок очікується у вівторок, 14 квітня, та середу, 15 квітня, коли денні показники сягнуть +24 °C. Це означає майже літню погоду, яка сильно відрізнятиметься від попередніх прохолодних днів. Навіть 16-17 квітня, попри можливі короткочасні дощі, температура залишатиметься високою — від +22 °C.

Коли у Дніпрі значно потепліє. Фото: "Meteo"

