Без кассиров, очередей и просрочки. Каким будет "АТБ" в 2035 году, показал искусственный интелект

Магазины будут работать по принципу "взял и ушел"

Многие украинские города имеют супермакеты "АТБ", которые вероятно в будущем будут выглядеть совсем по-другому. И здесь речь идет не только об отсутствии традиционных касс, но и о настоящих ноу-хау.

"Телеграф" решил спросить искусственный интеллект (ИИ), какими будут магазины "АТБ" через 10 лет. Обратим внимание, что варианты предлагали ChatGPT, Gemini и Grok AI.

Какими будут магазины "АТБ" через 10 лет

По мнению ChatGPT, кассиры, пробивающие сейчас товары на кассах, исчезнут, однако и привычных касс самообслуживания тоже будет не так много. Вместо этого появится возможность покупать товары без посещения кассы вообще. То есть пришел, взял товар, отсканировал в приложении, а под конец закупок оплатил его с телефона. Фактически ИИ эту систему назвали "взял и ушел".

Gemini и Grok высказали похожее мнение, но добавили, что может появиться технология ИИ. То есть камеры с искусственным интеллектом будут сканировать товары в корзине клиента и следить за отсутствием преступлений. Таким образом, охранников в "АТБ" через 10 лет станет меньше, ведь часть их работы будет выполнять ИИ.

Еще одним нововведением будущего может стать АТБ-ID, которое будет запоминать выбор покупателя, и при следующем походе в магазин смарт-тележка или смартфон будут подсказывать, где нужный товар.

Также, по мнению ИИ, появятся смарт-полки, которые будут автоматически сканировать срок годности и сообщать о его окончании. То же будет касаться и поврежденного товара. То есть возможность купить просрочку или брак будет минимальной.

Что касается доставки, то ее будут осуществлять курьеры-роботы, которые и будут собирать заказы. Это не только ускорит срок получения заказа, но и исключит ошибки в его формировании. Gemini говорит, что могут даже появиться почтоматы-холодильники "АТБ", где можно в любое время забрать нужный заказ.

Еще одним нововведением через 10 лет может стать появление готовых блюд и увеличение ассортимента выпечки, напитков. То есть создание кафе-зоны для покупателей.

Выходит, что "АТБ" в 2035 году может стать настоящим магазином будущего без кассиров, но с ШИ-ассистентами. Автоматическими полками с контролем сроков годности и доставкой роботами-курьерами.

