Днепр накроют облака и похолодание: заденет ли такая погода Пасху

Зонтики днепрянам на праздник не понадобятся

В Днепре в начале апреля предполагается резкое изменение погоды: после теплого старта недели температура значительно снизится, местами прогнозируются дожди. На Пасху не стоит ожидать значительного потепления.

Температура в течение недели, 6-12 апреля, упадет с 19 теплых градусов днем до +6 градусов. Ночью иногда может быть 0. В воскресенье воздух не прогреется больше +9 градусов днем, как прогнозируют в "Погода.Мета".

В понедельник, 6 апреля, будет очень тепло — до +19 °C днем, без осадков. Уже со вторника, 7 апреля, температура резко снизится до +11 °C, а небо еще больше затянет облаками.

Наиболее ощутимое похолодание прогнозируют в среду и четверг, 8-9 апреля: днем только +6…+7 °C, возможны осадки. В пятницу, 10 апреля, облачность сохранится, но прохлада не отступит — около +7 °C днем и 0 ночью.

На выходных, 11-12 апреля, температура остается низкой — +8…+9 °C, местами 0 ночью. В то же время, прогнозируется сильная облачность, но без осадков.

Будут ли дожди на Пасху в Днепре. Фото: "Погода.Мета"

В то же время, как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, после аномального тепла в Украине ожидается арктическое вторжение.

Выходные 4–5 апреля принесут приятную весеннюю погоду — благодаря влиянию европейского антициклона ожидается много солнца и тепло. В ночные часы температура будет держаться в пределах +5…+10 °C, а днем воздух будет прогреваться до +13…+18 °C. Впрочем, уже с понедельника синоптическая ситуация резко изменится, и характер погоды станет совсем другим.

