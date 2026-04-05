Днепр накроют облака и похолодание: заденет ли такая погода Пасху
Зонтики днепрянам на праздник не понадобятся
В Днепре в начале апреля предполагается резкое изменение погоды: после теплого старта недели температура значительно снизится, местами прогнозируются дожди. На Пасху не стоит ожидать значительного потепления.
Температура в течение недели, 6-12 апреля, упадет с 19 теплых градусов днем до +6 градусов. Ночью иногда может быть 0. В воскресенье воздух не прогреется больше +9 градусов днем, как прогнозируют в "Погода.Мета".
В понедельник, 6 апреля, будет очень тепло — до +19 °C днем, без осадков. Уже со вторника, 7 апреля, температура резко снизится до +11 °C, а небо еще больше затянет облаками.
Наиболее ощутимое похолодание прогнозируют в среду и четверг, 8-9 апреля: днем только +6…+7 °C, возможны осадки. В пятницу, 10 апреля, облачность сохранится, но прохлада не отступит — около +7 °C днем и 0 ночью.
На выходных, 11-12 апреля, температура остается низкой — +8…+9 °C, местами 0 ночью. В то же время, прогнозируется сильная облачность, но без осадков.
В то же время, как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, после аномального тепла в Украине ожидается арктическое вторжение.
Выходные 4–5 апреля принесут приятную весеннюю погоду — благодаря влиянию европейского антициклона ожидается много солнца и тепло. В ночные часы температура будет держаться в пределах +5…+10 °C, а днем воздух будет прогреваться до +13…+18 °C. Впрочем, уже с понедельника синоптическая ситуация резко изменится, и характер погоды станет совсем другим.
