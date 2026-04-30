Слишком несдержан для президента: кем на самом деле может стать Усик в политике

Получиться ли у чемпиона повторить успех Кличко или Зеленского

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик вполне может начать политическую карьеру в Украине. И если должность президента выглядит достаточно туманно, то стать важной персоной в парламенте он может.

Об этом "Телеграфу" рассказали эксперты.

Многие эксперты считают, что должность президента вряд ли светит Усику. Так как здесь есть несколько ключевых моментов. Во-первых, общество предпочитает профессиональность в политике, то есть история действующего президента Владимира Зеленского или мэра Киева Виталия Кличко вряд ли повторится.

"Те же военные будут иметь гораздо больше шансов из-за того, что они защищали страну и имеют управленческие способности. А вот относительно Усика есть вопросы", — говорит политолог Игорь Рейтерович.

Во-вторых, по мнению политолога Петра Олещука, Усику не хватает сдержанности и благоразумия, присущих крупным игрокам на политической арене. Эксперт объясняет: "Он не совсем политик по характеру: несдержан, делает много эмоциональных заявлений, которые потом используют против него".

Впрочем, есть мнение, что Усик вполне может заняться другой политической работой. Рейтерович говорит, что у боксера хорошая перспектива оказаться в каком-то списке партии и быть ее фронтменом.

"Я бы делал ставку на то, что он может занять место в списке какой-то партии и просто привлекать внимание к этому политическому проекту и приносить голоса. На него многие будут смотреть и пытаться затянуть в список, воспользовавшись популярностью и узнаваемостью", — объясняет Олещук.

Похожее мнение высказывает и политтехнолог Алексей Голобуцкий: "Заведение в парламент проекта под брендом Усика абсолютно реально".

Однако здесь возникает вопрос, к какому именно политическому проекту может присоединиться чемпион. Олещук считает, что сейчас назвать даже приблизительный перечень партий крайне сложно, ведь у Усика нет никакой политической привязки. Поэтому вероятнее всего, если боксер подастся в политику, — это будет новый политический проект.

"Дело в том, что сейчас нет идеологических партий. В экономике Усик может быть социалистом, в национальной политике — прагматиком-центристом. Он не может быть националистом. Ниша условно пророссийских кандидатов — это другие: Терехов, никуда не делся и Бойко. А вот что-то промежуточное: "и своим и чужим" — почему бы и нет. Он может любую нишу занять, кроме крайних", — отмечает Голобуцкий.

