Заморозки идут в Украину. Какие области ожидает до -9 градусов

Изменение погоды коснется всех областей

На смену апрельскому теплу и солнечной погоде в Украину придут серьезные заморозки. Местами термометр опустится до -9 градусов.

Как отметил "Телеграфу" начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, Украину 7-9 апреля также ожидают осадки, в том числе мокрый снег.

"В период 7-9 апреля удержится холодная, влажная, некомфортная погода. Время от времени выпадут небольшие дожди, а ночью местами — мокрый снег. Среднесуточная температура снизится до уровня середины марта: ночью — вероятные заморозки до 0-5° мороза, днем — скромные 3-8° тепла", — говорит синоптик.

Похожие прогнозы делает и синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, с 9 апреля будет вторжение холодной воздушной массы с севера Европы, что приведет к понижению температуры на Левобережье Украины. В то же время в Закарпатье и крайнем западе похолодание будет практически незаметным.

9 и 10 апреля в восточных, северных и центральных регионах ночью будут наблюдаться заморозки при температуре 0…-3 °С. Днем также ожидается достаточно холодная погода – только +4…+9°С. В западных и юго-западных регионах общий температурный фон окажется несколько выше – в ночное время около +2…+8 °С, днем ​​+10…+17 °С.

"9 и 10 апреля произойдет ощутимое усиление ветра северо-западного и северного направления, местами с порывами до 15 – 20 м/с, ознаменующим начало похолодания", — объясняет синоптик.

Заморозки и похолодание подтверждают данные Укргидрометцентра. Так, 9 и 10 апреля прогнозируется от 0 до -3 градусов ночью и до +11 градусов днем. Почти все регионы, кроме юга, может накрыть незначительный дождь.

Погода в Украине 9 апреля. Данные: Укргидрометцентр

По данным Ventusky, в субботу, 11 апреля, в горных регионах местами ожидается до -9 градусов. Также западные области может накрыть снег до 1 мм.

Погода в Украине 11 апреля. Данные: Ventusky

