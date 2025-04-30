Самоубийство в фюрербункере: какими были последние часы жизни Адольфа Гитлера и его последнее фото

Фюрер женился за 36 часов до своей смерти и вместе с женой покончил жизнь самоубийством

Один из самых кровавых тиранов 20 века Адольф Гитлер закончил свою жизнь со страхом, в отчаянии и отказе нести ответственность за преступления, от которых пострадали сотни тысяч людей во всем мире. Благодаря своему самоубийству 30 апреля 1945 года в одном из подземных бункеров Берлина он скрылся от наказания, которое бы его ждало за убийство миллионов невинных жизней.

По официальным данным, Гитлер застрелился, а его жена Ева Браун приняла цианид. Предварительно они убили свою любимую собаку Блонди.

Последние часы жизни Адольфа Гитлера

Гитлер попрощался со своим ближайшим соратником, поблагодарил его за годы службы. После этого он отправился в свою комнату вместе с Евой Браун, которая стала его женой накануне. По официальным данным, он произвел выстрел в голову из пистолета Walther PPK.

Адольф Гитлер и Ева Браун. Фото: Getty Images

По данным ФСБ, обнародованным в 2022 году, Ганс Баур, личный пилот Гитлера, свидетельствовал для НКВД в декабре 1945 года, фюрер не выходил из бункера последние несколько дней. По словам соратника диктатора, Гитлер выглядел, как человек, который "смирился с поражением и готовится покончить с собой". Пилот отметил, что до конца апреля 1945 года окружение фюрера не знало его намерений относительно самоубийства.

" Только 30 апреля во второй половине дня Он меня вызвал вместе с моим адъютантом. Гитлер встретил меня в передней и провел к себе в комнату. Он подал мне руку и сказал: "Баур, я хочу с вами попрощаться. Я хочу поблагодарить Вас за все годы службы", — рассказал Баур.

По информации ФСБ, Адольф Гитлер и Ева Браун оба застрелились. Их тела облили бензином и сожгли в саду.

Гитлер в рабочем кабинете в резиденции "Гнездо орла", январь 1945 года. Фото: Getty Images

Последнее фото Адольфа Гитлера

Снимок сделан в конце апреля 1945 года за несколько часов до смерти фюрера. Его обнародовали на Businessinsider. На фото запечатлен момент, когда Гитлер поднимается последний раз из своего бункера, чтобы посмотреть на Берлин. Тогда он увидел разрушенный город, взорванные постройки и мертвых людей прямо на дороге. Тогда диктатор понял, что для него настал конец.

Гитлер был рядом со своим соратником – офицером СС. Однако неизвестно, кто сделал этот снимок.

Когда бункер захватили советские войска, были обнаружены обгоревшие останки, которые идентифицировали с помощью зубных протезов.

Могила Гитлера и Браун, которую раскопали советские солдаты в июле 1945 года. Фото: Getty Images

Однако, несмотря на это, еще с 1945 года распространялись теории о том, что Гитлер не убивал себя, а сбежал из Германии с помощью незаконных маршрутов нацистов. В октябре этого же года поступил отчет в ЦРУ, в котором отмечалось, что диктатор мог находиться в спа-отеле в городе Ла-Фальда, Аргентина, владелица которого была поклонницей Гитлера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о потомках Гитлера. По некоторым данным, фюрер был геем и не мог иметь детей, по другим он имел много женщин и имеет внебрачного сына.